Com apoio da Seel, atletas conquistam medalhas em torneio de natação

Com apoio do Governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer (Seel), 29 atletas da modalidade natação, conquistaram 84 medalhas no Troféu Leônidas Marques, entre os dias 25 e 27 de abril, em Macapá. Os nadadores representaram os clubes do Remo e Tuna Luso Brasileira, na competição que reuniu 192 atletas, de 8 estados brasileiros, nas categorias: Infantil, Juvenil, Absoluto, Junior e Sênior.

A mãe do atleta Bernardo Pantoja Martins, Clece Pantoja, destaca o apoio da Seel, para as conquistas do filho na competição. “O apoio financeiro que a Seel disponibiliza para os atletas é fundamental para que eles possam representar o estado em outras regiões do país, e trazer medalhas como foi no caso do meu filho”, pontuou a mãe.

O secretário de Esporte e Lazer, Cássio Andrade, ressalta as conquistas e a oportunidade que o Governo do Estado, através da Seel, proporciona aos jovens. “As conquistas são consequências do bom trabalho que esses jovens atletas têm com os seus técnicos, no dia a dia, a gente entra com o apoio através do Governo do Estado e a Seel nesta valorização, proporcionando felicidade e sonhos sendo realizados para muitas famílias através do esporte”, disse o titular da pasta.

Confira os medalhistas apoiados pela Seel

Bernardo Pantoja Martins:

· 200 metros costas masculino – ouro

· 50 metros livre masculino – prata

· 200 metros medley masculino – prata

· 100 metros livre masculino – ouro

· 400 metros medley masculino – prata

· 50 metros costa masculino – ouro

· 200 metros livre masculino – prata

Matheus Pereira Dias:

· 100 metros borboleta masculino – bronze

· 100 metros costas masculino – prata

· 50 metros costas masculino – bronze

· 50 metros borboleta masculino – bronze

Euller Cristiano Rocha Souza:

· 50 metros peito masculino – bronze

· 200 metros peito masculino – prata

· 100 metros peito masculino – bronze

Maria Clara da Silva Brito:

· 50 metros peito feminino – bronze

· 200 metros costas feminino – prata

· 200 metros medley feminino – prata

· 200 metros peito feminino – ouro

· 100 metros costas feminino – prata

· 50 metros costas feminino – prata

· 50 metros borboleta feminino – bronze

· 100 metros peito femnino – bronze

Lucas André Bentes de Paiva:

· 50 metros livre masculino – bronze

· 200 metros medley masculino – bronze

Sofia Vitória Mendes de Lima:

· 50 metros costas feminino – prata

Kimay Canto Granhem Brandão:

· 200 metros costas masculino – prata

· 100 metros costas masculino – bronze

Wenda Maria Ferreira das Neves:

· 50 metros peito feminino – prata

· 200 metros costas feminino – prata

· 200 metros medley feminino – bronze

· 200 metros peito feminino – prata

· 100 metros costas feminino – bronze

· 50 metros costas feminino – bronze

· 100 metros peito feminino – ouro

Cassio Santos de Souza:

· 1500 metros nado livre – prata

· 200 metros costas masculino – prata

· 400 metros livre masculino – bronze

· 200 metros medley masculino – bronze

· 100 metros costas masculino – ouro

· 50 metros costas masculino – ouro

Adria Viana Pimenta dos Santos:

· 400 metros livre feminino – bronze

· 50 metros livre feminino – prata

· 100 metros livre feminino – prata

· 100 metros costas feminino – prata

· 200 metros borboleta feminino – ouro

· 50 metros borboleta feminino – prata

· 200 metros livre feminino – bronze

Izabelle Renata Goes de Gomes:

· 100 metros borboleta feminino – ouro

· 200 metros borboleta feminino – ouro

Julia Vitória Moura Rodrigues:

· 50 metros peito feminino – ouro

· 200 metros costas feminino – prata

· 200 metros medley feminino – prata

· 200 metros peito feminino – ouro

· 50 metros costas feminino – prata

· 100 metros peito feminino – ouro

Pedro Henrique Pereira Cerbino:

· 200 metros costas masculino – prata

· 50 metros livre masculino – bronze

· 400 metros livre masculino – prata

· 100 metros costas masculino – ouro

· 50 metros costas masculino – prata

Maria Eduarda Pereira Cerbino:

· 200 metros peito feminino – bronze

· 100 metros peito feminino – bronze

Luan Furtado Fernandes:

· 50 metros livre masculino – bronze

· 100 metros livre masculino – bronze

· 100 metros costas masculino – bronze

· 50 metros costas masculino – bronze

Thallys Carvalho Prazeres:

· 50 metros peito masculino – bronze

· 200 metros peito masculino – bronze

· 100 metros costas masculino – bronze

· 100 metros peito masculino – bronze

Osvaldo Heleno Ferreira do Rosário:

· 200 metros costas masculino – ouro

· 400 metros livre masculino – ouro

· 100 metros borboleta masculino – prata

· 100 metros livre masculino – ouro

· 400 metros medley masculino – prata

· 200 metros borboleta masculino – ouro

· 50 metros borboleta masculino – prata

· 200 metros livre masculino – prata

Gustavo Furtado de Souza:

· 50 metros peito masculino – prata

· 100 metros borboleta masculino – bronze

· 200 metros peito masculino – prata

· 200 metros borboleta masculino – prata

· 50 metros borboleta masculino – prata

· 100 metros peito masculino – prata

José Thiago:

· 200 metros costas – ouro

· 50 metros livre – 5° lugar

· 400 metros livre – prata

· 100 metros livre – bronze

· 100 metros costas – ouro

· 50 metros costas – prata

· 50 metros borboleta – prata

· 200 metros livre – prata

Texto: Jessé Lima – Ascom/Seel, com colaboração do estagiário Lucas Pinto.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação