Operação ‘Everest’ prende líder de facção criminosa, em Novo Repartimento

A Polícia Civil do Pará, em curso da operação “Everest”, prendeu o líder de uma facção criminosa no município de Novo Repartimento. Além dessa prisão, na terça-feira (7), foram cumpridos mandados de busca e apreensão e feitas outras prisões preventivas.

“A equipe apreendeu na residência do homem investigado, quantidade considerável de entorpecente, além de papelotes utilizados para a comercialização dos entorpecentes e uma balança de precisão”, detalha o delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende.

Após o recebimento da informação de que o proprietário do imóvel estaria em um hotel, a equipe foi até o local e o prendeu em flagrante por tráfico de drogas. “A Polícia Civil de Novo Repartimento, há meses, promove ações contra o tráfico de drogas. Durante as investigações, várias pessoas foram presas em flagrante e apreendidos diversos aparelhos celulares. Por meio de um inquérito policial, identificamos os membros da facção criminosa, inclusive o líder da facção”, esclarece o delegado Robson Mendes, Superintendente Regional do Lago de Tucuruí.

Posteriormente, através de mais buscas efetuadas com o apoio da Polícia Militar, um veículo também foi apreendido. O homem, já preso, informou que o automóvel seria vendido e o dinheiro enviado aos criminosos que integram a facção. Já o condutor do veículo, é suspeito do crime de ameaças contra agentes de segurança pública.

Após as providências cabíveis, o preso segue em uma unidade policial, à disposição da Justiça.



Texto: Talita Azevedo, sob supervisão de Laís Menezes.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação