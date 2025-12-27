Stranger Things | Caleb McLaughlin fala sobre final da série e relação com Max

O episódio final de Stranger Things será lançado na noite do dia 31 de dezembro

Com poucos dias faltando para o fim de Stranger Things, o ator Caleb McLaughlin falou sobre o relacionamento de Lucas e Max, além de sentimentos em relação ao final da série em uma entrevista ao Deadline.

“Acho que estou tranquilo com a forma como acabou“, disse o ator sobre o final da série da Netflix. “Acredito que todas as coisas boas chegam ao fim, e aproveitar o momento é o mais importante. Acho que a história foi muito bem feita ao longo dos anos e vai ficar marcada como um clássico, uma série que as pessoas amaram. Eu tô feliz. Fico feliz de ser parte desse legado. Então estou contente em colocar a série num baú como uma das minhas grandes conquistas e seguir em frente.“

Ao falar sobre a cena em que Max (Sadie Sink) finalmente acorda do coma (ou transe, de acordo com Robin), McLaughlin destacou que a emoção veio de um lugar real: “Naquele momento, pareceu quase real, porque eu não estive com ela por tanto tempo. Você sente falta dos seus amigos quando está no set. Sente falta da camaradagem entre vocês. Então acho que lidando com a emoção do momento, o estado emocional em que eu deveria estar, foi uma emoção diferente da quarta temporada, quando ele estava perdendo ela. Nesse momento, foi mais um alívio, uma alegria… Não era mais tristeza, era felicidade. Mas também, tem um sentimento de perda, porque tudo o que ele tava sentindo podia ser expressado.“

“Ele foi capaz de estar lá para ela quando aconteceu“, complementou o ator. “Tipo, ‘eu nunca desisti, eu nunca duvidei nem por um momento’. E eu senti que eu mesmo estava tentando segurar a emoção quando ela acordou, porque ele não iria querer ser o primeiro a chorar, ele tinha que ser forte por ela.“

E quando questionado sobre o que o público pode esperar do final de Stranger Things, McLaughlin foi econômico em suas palavras: “É o nosso maior episódio. Vai ter uma variedade enorme de emoções, mas vocês vão ficar satisfeitos com a história.“

Tudo sobre Stranger Things

Stranger Things acompanha um grupo de amigos adolescentes que se envolvem com conspirações governamentais na pequena cidade de Hawkins, no interior dos EUA, durante os anos 1980.

Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin e Sadie Sink interpretam os protagonistas mirins, que começam a lutar contra monstros vindo de uma misteriosa outra dimensão conhecida como Mundo Invertido. Ao redor deles estão personagens adolescentes e adultos vividos por Maya Hawke, Joe Keery, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Winona Ryder e David Harbour.

Agora, na temporada final, o grupo precisa derrotar o temível Vecna (Jamie Campbell Bower). A quinta e última temporada terá lançamento em três partes.

Os Volumes 1 e 2 da última temporada totalizam sete episódios, que já estão disponíveis na Netflix. O Volume 3 terá apenas o último episódio da série, e estreia em 31 de dezembro, véspera de Ano Novo, às 22h (horário de Brasília).