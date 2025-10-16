quinta-feira, outubro 16, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomePRIMEIRA COLUNA
PRIMEIRA COLUNA

Professor do Pará recebe medalha de ouro em Olimpíada Internacional de Matemática para Professores

O professor Romis de Sousa Moraes, da Escola Estadual de Ensino Médio Dr. Romildo Veloso e Silva, em Ourilândia do Norte (PA), foi finalista e medalhista de ouro na primeira edição da Olimpíada Brasileira de Professores de Matemática do Ensino Médio (OPMbr), realizada em 2024. A competição teve como objetivo reconhecer e valorizar as melhores práticas no ensino da Matemática em todo o Brasil.

Ao todo, 67 docentes foram premiados: 10 receberam medalhas de ouro, 9 de prata e 48 de bronze. Os vencedores das medalhas de ouro tiveram a oportunidade de participar de um intercâmbio técnico e cultural em Xangai, na China, conhecendo o Centro de Educação para Professores da Unesco e a Universidade Normal de Xangai.

Entre os medalhistas de ouro também estão professores do Rio de Janeiro, Maranhão e Minas Gerais, como Roberto Cesar Cucharero Peregrina (Colégio Estadual Prefeito Mendes de Moraes, RJ), Rubens Lopes Netto (C.E Deputado Júlio Pires de Monteles, MA) e Silmara Silva (Escola Estadual David Campista, MG).

Romis destacou o impacto de seu trabalho no dia a dia dos estudantes: “A cada aula, a gente transforma alguém. Esse reconhecimento mostra o poder de ensinar e a importância de levar conhecimento de qualidade a cada aluno”, disse o professor.

O resultado reforça a excelência dos professores da rede pública e o potencial do Pará na formação de educadores capazes de inspirar estudantes e promover o aprendizado de Matemática de forma inovadora e eficaz.

Imagem: Divulgação

300x100 Banparacard Consignado
300x100 Banparacard Consignado
Artigo anterior
IFPA abre inscrições para Processo Seletivo 2025 com mais de 6 mil vagas
Próximo artigo
Helder Barbalho apresenta “COP das Soluções” e propõe novo ciclo econômico e ambiental para a Amazônia

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,239FansLike
3,601FollowersFollow
22,700SubscribersSubscribe
360x360 Banparacard Consignado
360x360 Banparacard Consignado
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320
Webbanner_320x320px
WebBanner_NovaDoca_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315