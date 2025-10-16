Professor do Pará recebe medalha de ouro em Olimpíada Internacional de Matemática para Professores

O professor Romis de Sousa Moraes, da Escola Estadual de Ensino Médio Dr. Romildo Veloso e Silva, em Ourilândia do Norte (PA), foi finalista e medalhista de ouro na primeira edição da Olimpíada Brasileira de Professores de Matemática do Ensino Médio (OPMbr), realizada em 2024. A competição teve como objetivo reconhecer e valorizar as melhores práticas no ensino da Matemática em todo o Brasil.

Ao todo, 67 docentes foram premiados: 10 receberam medalhas de ouro, 9 de prata e 48 de bronze. Os vencedores das medalhas de ouro tiveram a oportunidade de participar de um intercâmbio técnico e cultural em Xangai, na China, conhecendo o Centro de Educação para Professores da Unesco e a Universidade Normal de Xangai.

Entre os medalhistas de ouro também estão professores do Rio de Janeiro, Maranhão e Minas Gerais, como Roberto Cesar Cucharero Peregrina (Colégio Estadual Prefeito Mendes de Moraes, RJ), Rubens Lopes Netto (C.E Deputado Júlio Pires de Monteles, MA) e Silmara Silva (Escola Estadual David Campista, MG).

Romis destacou o impacto de seu trabalho no dia a dia dos estudantes: “A cada aula, a gente transforma alguém. Esse reconhecimento mostra o poder de ensinar e a importância de levar conhecimento de qualidade a cada aluno”, disse o professor.

O resultado reforça a excelência dos professores da rede pública e o potencial do Pará na formação de educadores capazes de inspirar estudantes e promover o aprendizado de Matemática de forma inovadora e eficaz.

