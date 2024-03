Hemopa celebra Dia da Mulher com campanha para aumentar doação de sangue feminina

E para comemorar o Dia Internacional da Mulher, nesta próxima sexta-feira (08), a Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa) fará uma programação especial, em alusão à data, com atrações musicais, serviços de estéticas, feira de empreendedorismo, sorteios e muita doação de sangue, nesta sexta-feira (8) e sábado (9) de março no horário de 08h às 12h.

O Hemopa acredita que a influência da mulher mobiliza e incentiva outras mulheres e a sociedade, como um todo, para o ato voluntário da doação de sangue. Cerca de 42% do total de voluntários cadastrados na instituição são mulheres.

Seja um doador de sangue

Para doar basta:

– Apresentar um documento de identidade oficial com foto (Ex.: RG, CPF, carteira de trabalho e passaporte);

– Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos precisam estar acompanhados de responsável legal);

– Ter mais de 50 quilos;

– Estar bem alimentado (não pode estar em jejum);

– Dormir pelo menos 6h nas 24h anteriores à doação;

– Não ingerir bebida alcoólica 12h antes da doação;

– Ter intervalo entre doações de dois meses para homens e três meses para mulheres;

– Quem se vacinou contra a Covid-19 pode doar sangue, sendo necessário um intervalo de dois dias após cada dose para quem recebeu a vacina Coronavac, e sete dias para quem recebeu as demais vacinas.

– Quem teve Covid-19 pode doar sangue depois de 10 dias após a cura.



Serviço: Em Belém, a Fundação Hemopa funciona de segunda-feira a sábado, das 7h30 às 18h, na Travessa Padre Eutíquio, 2109, em Batista Campos.

Há coleta também nas unidades de coleta dos shoppings Metrópole (das 7h30 às 18h -segunda a sexta-feira, e das 7h30 às 17h – sábado) e no shopping Castanheira (das 7h30 às 18h – segunda a sábado – e das 8h às 15h – domingo).

Foto Reprodução: terpaz.pa