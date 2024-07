Escola de Eletricistas tem aula inaugural em Belém, nesta segunda-feira, 22

Projeto da Equatorial Pará, em parceria com o Senai, visa ampliar a oferta de profissionais nas operações do setor elétrico.

A Equatorial Pará, em parceria com o Senai, realizou a aula inaugural da turma da Escola de Eletricistas 2024 em Belém, nesta segunda-feira, 22 de julho. Ao todo, 25 alunos, homens e mulheres, terão formação técnica e profissional e estarão aptos ao mercado de trabalho ao término do curso. O evento foi realizado no auditório da distribuidora de energia, na capital paraense.

O programa busca ampliar a oferta de profissionais nas operações do setor elétrico, e aumentar as chances de empregabilidade dos participantes. O processo para a turma de Belém contou com mais de mil inscritos. Todos os aprovados passaram pelas fases de inscrição, prova objetiva, avaliação comportamental e entrevista.

O presidente da Equatorial Pará, Márcio Caires, destacou a importância deste tipo de iniciativa e enfatizou que haverá novas turmas ainda esse ano.

“Se tem uma palavra-chave que resume essa iniciativa é a palavra oportunidade. Oportunidade de formação no setor elétrico, que é um setor que está superaquecido. São 25 alunos por turma. Já tivemos 6 turmas formadas desde 2022 e, para esse ano, prevemos mais turmas espalhadas por todo o estado nos municípios de Castanhal, Santarém, Marabá, Canãa dos Carajás e também Parauapebas ”, afirmou.

O curso tem carga horária de 40 horas semanais, totalizando 480 horas profissionalizantes e 112h de curso comportamental, voltado para a formação de eletricistas de rede de distribuição de energia elétrica. Também haverá aulas práticas, que serão executadas em um Centro de Treinamento. O programa terá ainda uma bolsa de incentivo aos alunos selecionados para auxiliar a subsistência durante o período de capacitação.

A Escola de Eletricistas está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), especialmente o ODS 4 que visa promover educação de qualidade que é uma das prioridades do Grupo Equatorial.

Cintia Rosa, aluna da Escola de Eletricistas, comentou sobre suas expectativas para o curso.

“Foi uma surpresa muito grande ter passado no processo seletivo. Na minha própria família teve um pouco de preconceito por eu estar aqui, por eu escolher fazer esse curso de eletricista. Mas não é o primeiro que eu faço que é considerado mais para o público masculino. Eu tenho um largo conhecimento que eu vou buscando, independentemente de ser mulher. E eu acho importante que todas as mulheres aprendam um pouquinho de cada coisa. Então, eu sinto muito orgulho de estar aqui e representar todas as mulheres. Eu tenho fé em Deus e no meu potencial que eu vou conseguir esse diploma tão sonhado ”, concluiu Cintia.