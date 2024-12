Hemopa e Fapespa realizam campanha de doação de sangue em Belém e pela hemorrede do Pará

A Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa) promove, entre os dias 16 e 20 de dezembro, uma grande campanha de doação de sangue em parceria com a Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas do Pará (Fapespa). Com o tema “Ciência Salva Vidas – Doe Sangue!”, a ação visa mobilizar a comunidade acadêmica, científica e a sociedade em geral para reforçar os estoques de sangue em toda a hemorrede do Pará, fundamentais para atender a crescente demanda hospitalar, especialmente no período de fim de ano.

O presidente da Fundação Hemopa, Paulo Bezerra, reforçou a relevância da parceria para a manutenção dos serviços da hemorrede no Estado. “Essas parcerias são muito importantes com as instituições do Estado para que possamos estar sempre alavancando e mantendo o estoque da Fundação Hemopa para atender com regularidade as transfusões”, disse o gestor.

Já o presidente da Fapespa, Marcel Botelho, ressaltou a importância da mobilização em torno da causa. “A Fapespa é o órgão do Estado responsável pelo fomento à pesquisa. E como pesquisadores, nós sabemos a importância da informação real, da informação precisa. É importante essa parceria com o Hemopa porque a Fapespa tem a chance, juntamente com os seus apoiadores, de fortalecer a necessidade da doação de sangue, mostrando que essa doação salva vidas. Isso é um dado científico”, enfatizou.

A campanha ocorrerá na sede do Hemopa, em Belém, e se estenderá por todas as unidades da hemorrede do Pará, possibilitando a participação de doadores em diferentes regiões. A Fundação Hemopa atua por meio de unidades fixas e itinerantes, garantindo a qualidade, segurança e eficiência no atendimento dos voluntários.

A ação é um convite aberto a pesquisadores, professores, estudantes e a toda a sociedade, destacando que um simples gesto pode salvar até quatro vidas.

Serviço – A Fundação Hemopa convida a população a comparecer à sua sede, localizada na Av. Serzedelo Corrêa, 1725, no bairro Batista Campos, em Belém, entre os dias 16 e 20 de dezembro, das 7h às 17h. Doações também podem ser feitas nas unidades da hemorrede espalhadas pelo Pará.

Fonte: Agênca Pará/Foto: Bruno Cruz/Ag Pará