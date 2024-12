Governo do Estado debate projeto de desenvolvimento infantil na Amazônia Paraense

Uma equipe da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) se reuniu, na manhã desta segunda-feira (16), com representantes da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas do Estado do Pará (Fapespa) para conhecer o projeto da Fundação denominado “Sistema Inteligente para Promoção do Desenvolvimento Infantil na Amazônia Paraense” (SDIA).

“Embora de responsabilidade das redes municipais, a educação infantil é uma grande prioridade para o governo do Estado. Hoje, nos reunimos com a Fapespa para estudarmos, juntos, como podemos elevar o processo de ensino das nossas crianças, mirando sempre em apoiar e trabalhar em conjunto com os municípios”, disse Rossieli Soares, secretário de Estado de Educação.

A iniciativa da Fapespa utiliza Inteligência Artificial para impactar positivamente a vida de crianças na região, a partir da produção de um software que rastreia atrasos do desenvolvimento infantil e pode ser utilizado por uma ampla variedade de prestadores de serviços na saúde e acompanhamento na educação.

Aplicativo – “A Fapespa tem por obrigação fomentar pesquisas no Estado, e uma das áreas que nós estamos fomentando é a de pesquisas sobre espectro autista, sobre super habilidades e deficiências. Para isso, uma equipe multidisciplinar está desenvolvendo um aplicativo que pode identificar essas possíveis alterações no comportamento das crianças. Hoje, nós estamos trazendo aqui para o secretário da Educação para começar uma nova fase desse projeto, que é a fase de aplicação do teste em escolas. O passo da aplicação é sairmos do laboratório para a vida real”, informou Marcel Botelho, diretor-presidente da Fapespa.

O projeto visa criar soluções inteligentes, que ajudem a promover o desenvolvimento infantil na Amazônia. Com o uso da Inteligência Artificial e outras tecnologias de ponta, o SDIA está construindo um caminho para a transformação da educação e do bem-estar de crianças amazônicas.

Caderneta da criança – “Essa parceria é muito significativa, porque nós acreditamos na importância da intersetorialidade da área da saúde, da educação e da assistência social na promoção do desenvolvimento infantil. Portanto, nós trazemos um instrumento, que é a caderneta da criança, com os marcos de desenvolvimento infantil. O projeto se inicia na educação, mas o objetivo é que essa tecnologia seja transferida para o Estado como apoio à inclusão das crianças na Amazônia”, explicou Flávia Marçal, secretária-executiva da Rede Estadual da Primeira Infância.

Na reunião, também foi apontada a próxima fase do projeto, no Centro de Referência de Educação Infantil (Crei) Prof. Orlando Bitar, em Belém. A equipe da Secretaria de Educação enfatizou a importância de resolver as questões estruturais e operacionais para garantir o pleno funcionamento da unidade e a implementação bem-sucedida das ações.

A reunião, que foi conduzida pelo secretário Rossieli Soares, contou também com a participação de Rafael Herdy, coordenador do Centro de Inovação e Sustentabilidade da Educação Básica; Carla Araújo, coordenadora do Programa Alfabetiza Pará; Elisângela Castro, coordenadora da Educação Infantil; Mariana Buoro, representante do Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância), e dos representantes do Projeto SDIA, Gilberto Nerino de Souza Junior, Liliane Afonso de Oliveira e Isadora Mendes dos Santos.

Fonte: Agência Pará/Foto: Eliseu Dias/Ascom Seduc