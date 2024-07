Segurados do município aniversariantes em julho podem fazer Prova de Vida por aplicativo

Começou nesta segunda-feira, dia 1º, o período de realização da Prova de Vida para aposentados e pensionistas da Prefeitura de Belém e Câmara Municipal, que nasceram no mês de julho. O prazo para efetivar o procedimento termina em 30 de agosto. A BelémPrev reforça aos segurados previdenciários que a Prova de Vida pode ser realizada de modo on-line (a distância), por meio do aplicativo Meu RPPS. Para fazer a Prova de Vida a distância, basta instalar o Meu RPPS em seu celular, de forma gratuita. O aplicativo está disponível nas lojas virtuais de aplicativos existentes em telefones dos sistemas Android (Play Store) e iOS (App Store).

Quem preferir, o procedimento poderá ser feito de modo presencial, na sede da Autarquia, de segunda a sexta-feira, das 08h30 às 14h. Basta apresentar documento de identidade atual, CPF e comprovante de endereço. Quem perder o prazo de 60 dias só poderá fazer a Prova de Vida presencialmente, para regularizar a pendência e evitar o bloqueio e até a suspensão do pagamento dos benefícios previdenciários.

A autarquia previdenciária reforça que o início do prazo da Prova de Vida é o primeiro dia do mês de aniversário. “Mesmo que o segurado mude de idade nos últimos dias do mês já pode fazer o procedimento desde o primeiro dia, via aplicativo”, explica o diretor do Núcleo de Tecnologia da Informação da BelémPrev, Dhony Vale.

Os segurados que nasceram em junho e ainda não realizaram a Prova de Vida devem fazer o procedimento até o fim deste mês, 30 de julho, por meio do aplicativo ou presencialmente. A Prova de Vida tem por finalidade garantir a manutenção do pagamento das aposentadorias e das pensões por morte concedidas pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Município de Belém e evitar fraudes.

Texto: Walrimar Santos

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom/Belém PREV