Pará Clube promove festa dos Namorados Paraclubinos nesta quarta-feira

A nova Comissão Administrativa do Pará Clubepromove nesta quarta-feira, 12, uma programação festiva em homenagem ao “Dia Dos Namorados”, atendendo os inúmeros pedidos dos associados. A música terá o comando do “Waldécio & Trio”, que faz sucesso nas regiões Norte e Nordeste. O evento acontecerá na própria Boate do Clube, com início marcado 21 horas.

O presidente da Comissão Administrativa, advogado Villar Júnior, adotou todas diretrizes necessárias objetivando o êxito da programação festiva com respaldo de Alan Nascimento e Cristiano Gomes, ambos integrantes da Comissão Administrativa e também dos diretores Mirael Morais (Sede campestre) e Philipe Galeão Salvatti (Esportes). A diretoria conclama os associados a prestigiarem a programação que promete muitas movimentações durante o transcorrer do festejo, pois, outros eventos serão realizados nesse semestre e o clube precisa contar com a presença do quadro social, caso contrário, se tornará inviável promover outros acontecimentos sociais.

“Espero recepcionar muitos associados nesta quarta-feira em homenagem ao ”Dia dos Namorados” e também aos nossos convidados que certamente serão os mais novos associados paraclubinos”, disse Villar Junior, com apoio de Mirael Morais, que deu um retoque de beleza na boate do clube para o evento dos namorados.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar