Hospital Regional do Marajó realiza cirurgias com método de videolaparoscopia 

O Hospital Regional Público do Marajó (HRPM), no município de Breves, no sudoeste da Ilha do Marajó, recebeu do governo do Pará, uma série de equipamentos de alta tecnologia. A entrega foi feita pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) para fortalecer o atendimento oferecido aos usuários. Entre os equipamentos, destaca-se a Torre de Videolaparoscopia, que permite a realização de cirurgias menos invasivas, o que contribui para a redução do tempo de internação e menor risco de complicações pós-operatório.

Com a chegada da nova tecnologia, a administração do HRPM promoveu treinamento intensivo para a equipe do Centro Cirúrgico (C.C), para garantir eficiência e segurança na utilização da Torre de Videolaparoscopia.

O hospital já realizou, com sucesso, os primeiros procedimentos cirúrgicos utilizando a técnica, nessa semana. Fábio Morikawa, cirurgião geral do Hospital Regional do Marajó, explica que a cirurgia laparoscópica oferece diversas vantagens em relação à cirurgia tradicional. Ele diz que o procedimento é minimamente invasivo, resultando em um menor trauma nos tecidos e, consequentemente, recuperação mais rápida para o paciente.

“No pós-operatório, o usuário sentirá menos dor, resultando na menor necessidade de analgésicos. A incisão é menor, o que reduz o risco de infecções e complicações cirúrgicas. Além disso, a visão ampliada, proporcionada pela câmera laparoscópica, permite uma melhor precisão durante a intervenção”, explicou o médico sobre o período de recuperação.

O doutor Morikawa assegura que o tempo de internação hospitalar é geralmente mais curto, o que reduz também o risco de infecções hospitalares e os custos para a unidade. “Em muitos casos, os pacientes podem retornar as suas atividades normais mais rapidamente, contribuindo para uma melhora na qualidade de vida pós-operatória”, pontuou o médico.

Ele acrescenta que, com a cirurgia laparoscópica, é possível realizar uma variedade de procedimentos, como tratamento para pedra na vesícula, apendicite, biópsias abdominais, alguns casos selecionados de trauma abdominal e outros. “A população que necessita dos serviços do HRPM só tem a ganhar com a cirurgia laparoscópica. No regional, toda a equipe da cirurgia geral possui treinamento nessa modalidade cirúrgica, garantindo o melhor atendimento e disponível aos pacientes do Marajó”, finalizou o médico.

Aprovação – Rosineide dos Santos, 47 anos, foi uma das primeiras usuárias beneficiadas com a cirurgia laparoscópica. Ela diz que, para ela, a experiência com a nova modalidade foi melhor, comparada a procedimentos mais invasivos.

“Estou me sentindo muito bem. Os profissionais do HRPM me explicaram como seria feita a cirurgia e que a recuperação seria mais rápida, o que é ótimo. O procedimento foi bem rápido e não sinto dor, minhas expectativas para a recuperação são bem otimistas. Sobre o atendimento, estou satisfeita, pois fui bem atendida por todos os profissionais, que são muito atenciosos”, disse a dona de casa.

Equipamentos qualificam assistência

Em março deste ano, o HRPM recebeu da Sespa aparelhos eletrônicos e equipamentos de saúde para reforçar o atendimento à população de toda a região marajoara. Entre os objetos estão incubadoras infantis, esteiras ergométricas elétricas, videolaparoscópio, autoclave, centrais de ar-condicionado, mesas cirúrgicas e para exames clínicos, dentre outros.

O HRPM é um órgão da rede de saúde pública do Governo do Pará, administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

A unidade presta assistência de média e alta complexidade para aproximadamente 325 mil habitantes dos municípios vinculados ao 8º Centro Regional de Saúde (CRS) – Breves, Anajás, Bagre, Curralinho, Gurupá, Melgaço e Portel. Serviço: O HRPM está localizado na Avenida Rio Branco, nº 1.266, bairro Centro. Mais informações: (91) 3783-2140/3783-2127.

Texto de Pedro Amorim

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação