Em cerimônia com Lula, governador Helder Barbalho entrega a Nova Doca, legado da COP30 em Belém

O governador Helder Barbalho, acompanhado da vice-governadora Hana Ghassan, entregou na noite desta quinta-feira (2) o Parque Linear da Nova Doca, localizado na Avenida Visconde de Souza Franco, no bairro do Reduto, em Belém. A cerimônia contou com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e marcou a abertura de mais um espaço público estruturante que integra o legado da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30). O parque será aberto ao público nesta sexta-feira (3).

Com 1,2 quilômetro de extensão e mais de 23 mil m² de área requalificada, o novo espaço urbano foi projetado para oferecer ambientes de lazer, prática esportiva, convivência social e contato com a natureza. A obra foi executada pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), em parceria com o Governo Federal, por meio da Itaipu Binacional.

“Estamos entregando espaços públicos que não deixam a desejar a nenhuma capital do mundo. O preconceito foi vencido. Muita gente achou que não seríamos capazes de receber esse evento e realizar as obras. Em menos de dois anos, tudo ficou ou estará pronto para quando a COP chegar, mas, acima de tudo, para o povo do Pará poder usufruir. E queria, em nome da vice-governadora Hana, agradecer a todo o time do governo do Estado que fez com que as obras acontecessem.”

“O mundo vai conhecer a culinária do estado do Pará, as pessoas dançando e aprendendo o que é o carimbó. A França, os Estados Unidos não têm um canal como esse. Estarão certos de que vamos virar motivo de orgulho para o mundo a partir dessa COP. Quando governo municipal, estadual e federal trabalham juntos, ninguém segura.”

“Não se trata apenas de preparar Belém para duas semanas de evento. Estamos construindo uma cidade melhor para os próximos anos, que valoriza a cultura, a natureza e o bem-estar da população.”

Espaço moderno e multifuncional

A Nova Doca reúne infraestrutura diversificada, incluindo ciclovia, jardins, áreas para piqueniques e eventos, parques infantis com brinquedos acessíveis, academia ao ar livre, quadras de basquete, quiosques com banheiros, bicicletário, redário, espaço pet, iluminação em LED e equipamentos de sustentabilidade, como placas solares para geração de energia limpa.

Um dos atrativos é o Balé das Águas, com 64 jatos iluminados e apresentações programadas em 121 m², além de dois espelhos d’água automatizados. A passarela metálica com mirante, que conecta as primeiras quadras, cria novos pontos de observação e valoriza o percurso visual.

O paisagismo recebeu o plantio de cerca de 180 árvores, promovendo conforto térmico, sombreamento e redução de ilhas de calor. Já a estratégia de tratamento da água inclui wetlands – os chamados “jardins filtrantes” –, que utilizam plantas para melhorar a qualidade ambiental do canal.

O ministro das Cidades, Jader Filho, destacou os ganhos urbanos. “Hoje é um dia muito especial para todos nós. Temos uma outra Belém, que a partir dessas obras se transforma em uma cidade melhor. Ainda temos desafios, mas avançamos muito. São obras em parceria do Governo Federal com o Governo do Estado que fazem a diferença na vida do povo de Belém e do Pará.”

O prefeito de Belém, Igor Normando, reforçou o impacto da obra na imagem da capital. “A cidade é um canteiro de obras e isso só é possível porque temos um time que joga junto e transforma sonhos em realidade. Belém volta a ser a capital da Amazônia para o Brasil e o mundo.”

O diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri, destacou a importância da parceria. “O presidente Lula acaba com a invisibilidade do povo da Amazônia. São momentos como a COP que mostram para o mundo que o Brasil é modelo no que faz pela qualidade do seu povo, com compromisso com o planeta e a população”.

O secretário de Obras Públicas, Ruy Cabral, reforçou o impacto local. “A população de Belém hoje recebe um espaço de convivência e entretenimento requalificado, que agrega valores ambientais e culturais em um local bastante frequentado da nossa capital. A Nova Doca é mais uma obra importante dentro da organização urbana e de infraestrutura que Belém está vivendo.”

Infraestrutura urbana e sustentabilidade

O projeto incluiu ainda a substituição de comportas para controle de maré e prevenção de inundações, serviços de saneamento e drenagem para reduzir alagamentos e esgoto irregular, limpeza e reconstrução do canal e pavimentação de 2,4 km da Avenida Visconde de Souza Franco.

A Quadra 8 recebeu uma estrutura metálica em formato de pétalas, equipada com placas solares que geram energia limpa armazenada em baterias, utilizadas para carregamento de celulares e dispositivos. O espaço simboliza o compromisso com inovação e sustentabilidade, marca da preparação de Belém para a COP 30.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias