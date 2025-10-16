IFPA abre inscrições para Processo Seletivo 2025 com mais de 6 mil vagas

O Instituto Federal do Pará (IFPA) abriu inscrições para o Processo Seletivo Unificado (PSU) 2025, oferecendo 6.665 vagas em cursos técnicos e superiores distribuídas em 17 campi pelo estado. O período de inscrições vai de 16 de outubro a 17 de novembro de 2025, e todo o processo é realizado online, pelo site oficial: prosel.ifpa.edu.br/psu2025.

As vagas estão divididas da seguinte forma: 3.065 para cursos técnicos integrados (para estudantes do Ensino Fundamental), 2.075 para cursos técnicos subsequentes (para quem já concluiu o Ensino Médio) e 1.525 para cursos superiores de graduação. Os campi contemplados incluem Belém, Ananindeua, Marabá, Parauapebas, Santarém, Altamira, entre outros.

As taxas de inscrição variam de acordo com o tipo de curso: R$ 40,00 para cursos técnicos e R$ 60,00 para cursos superiores. Candidatos de baixa renda, com Número de Identificação Social (NIS) e inscritos no CadÚnico, podem solicitar isenção da taxa até 28 de outubro de 2025 diretamente no formulário de inscrição.

O critério de seleção também varia conforme o curso. Nos cursos técnicos integrados e subsequentes, a avaliação considera o desempenho escolar em Língua Portuguesa e Matemática. Já para os cursos superiores, a seleção utiliza as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2020 a 2024, considerando a maior nota caso o candidato tenha participado de mais de uma edição.

Mais informações e o edital completo estão disponíveis no site oficial do processo seletivo: http://prosel.ifpa.edu.br/psu2025.

Imagem: Divulgação