quinta-feira, outubro 16, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeEDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO

IFPA abre inscrições para Processo Seletivo 2025 com mais de 6 mil vagas

O Instituto Federal do Pará (IFPA) abriu inscrições para o Processo Seletivo Unificado (PSU) 2025, oferecendo 6.665 vagas em cursos técnicos e superiores distribuídas em 17 campi pelo estado. O período de inscrições vai de 16 de outubro a 17 de novembro de 2025, e todo o processo é realizado online, pelo site oficial: prosel.ifpa.edu.br/psu2025.

As vagas estão divididas da seguinte forma: 3.065 para cursos técnicos integrados (para estudantes do Ensino Fundamental), 2.075 para cursos técnicos subsequentes (para quem já concluiu o Ensino Médio) e 1.525 para cursos superiores de graduação. Os campi contemplados incluem Belém, Ananindeua, Marabá, Parauapebas, Santarém, Altamira, entre outros.

As taxas de inscrição variam de acordo com o tipo de curso: R$ 40,00 para cursos técnicos e R$ 60,00 para cursos superiores. Candidatos de baixa renda, com Número de Identificação Social (NIS) e inscritos no CadÚnico, podem solicitar isenção da taxa até 28 de outubro de 2025 diretamente no formulário de inscrição.

O critério de seleção também varia conforme o curso. Nos cursos técnicos integrados e subsequentes, a avaliação considera o desempenho escolar em Língua Portuguesa e Matemática. Já para os cursos superiores, a seleção utiliza as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2020 a 2024, considerando a maior nota caso o candidato tenha participado de mais de uma edição.

Mais informações e o edital completo estão disponíveis no site oficial do processo seletivo: http://prosel.ifpa.edu.br/psu2025.

Imagem: Divulgação

300x100 Banparacard Consignado
300x100 Banparacard Consignado
Artigo anterior
Carro pega fogo na Avenida Augusto Montenegro, em Belém
Próximo artigo
Professor do Pará recebe medalha de ouro em Olimpíada Internacional de Matemática para Professores

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,239FansLike
3,601FollowersFollow
22,700SubscribersSubscribe
360x360 Banparacard Consignado
360x360 Banparacard Consignado
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320
Webbanner_320x320px
WebBanner_NovaDoca_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315