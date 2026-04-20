Igor Normando anuncia Pontos de Apoio a famílias atingidas por alagamentos

Após chuva forte e decreto de situação de emergência, gestão municipal mobiliza equipes para assistência às famílias, limpeza urbana e recuperação de áreas afetadas

O prefeito de Belém, Igor Normando, anunciou nesta segunda-feira, 20, o início da distribuição de 400 cestas básicas, 350 kits dormitório, 400 kits de limpeza e 300 kits de higiene bucal nos bairros da Pratinha e do Tapanã, os mais atingidos pelos alagamentos, resultado das chuvas dos últimos dois dias na capital paraense. O prefeito também anunciou a criação de três pontos de apoio nos bairros mais afetados. Também serão distribuídas mais 1.500 cestas básicas às famílias atingidas nos bairros mais afetados pelos alagamentos.

O anúncio feito pelo chefe do executivo municipal faz parte de uma série de ações emergenciais adotadas pela Prefeitura de Belém para reduzir os impactos dos alagamentos provocados pelas fortes chuvas que atingiram a capital paraense, afetando cerca de 42 mil pessoas.

Em menos de 24 horas, foram registrados mais de 150 milímetros de precipitação, metade do esperado para todo o mês de abril, cenário agravado também pela maré alta, que chegou a 3,6 metros e dificultou o escoamento da água.

Nesse momento, Belém está em situação de emergência, após decreto assinado pelo prefeito hoje. Paralelo a isso, foi criado um Comitê de Monitoramento para coordenar as ações integradas da Prefeitura, reunindo diferentes frentes da gestão municipal que garante assistência social e saúde às famílias afetadas e atua na recuperação das áreas atingidas.

“Eu me solidarizo com todas as pessoas atingidas pelos alagamentos. A Prefeitura tem feito um excelente trabalho, criando um comitê inédito que está dialogando com o Governo Estadual e Federal. Estamos com ações efetivas nas ruas, estamos com defesa civil e assistência social fazendo frente”, afirmou o prefeito de Belém, Igor Normando.

PONTOS DE APOIO

No atendimento direto à população, realizado nos pontos de apoio, equipes de assistência social da Fundação Papa João XXIII (Funpapa) realizam o cadastramento das famílias para liberação de benefícios emergenciais, como cestas básicas e colchões, além do encaminhamento para auxílio moradia nos casos de pessoas desalojadas. Também serão ofertadas mil refeições, enquanto famílias poderão solicitar a antecipação do Bolsa Família nos pontos de apoio montados pelo município.

PONTOS DE APOIO

A Prefeitura disponibiliza três pontos de apoio nos bairros mais atingidos pelas chuvas do último final de semana. Os pontos de apoio funcionam em escolas da rede municipal, organizadas para orientar os moradores. São elas: a Escola Municipal Alda Eutrópio, na região da Pratinha/Tapanã; a Escola Municipal Amália Paumgartten, no Guamá; e a Escola Municipal Solerno Moreira, na Terra Firme.

A atuação da Prefeitura também inclui o trabalho técnico de levantamento dos danos. Equipes da Defesa Civil Municipal fazem o cadastramento das famílias atingidas e a emissão de laudos, documentos essenciais para viabilizar o acesso a recursos estaduais e federais por meio de sistemas como o S2ID (Sistema Integrado de Informações sobre Desastres) e o GUARD. O próprio decreto de emergência foi fundamentado nesse diagnóstico inicial, elaborado a partir dos impactos registrados no domingo.

TRABALHO INTEGRADO

Paralelamente, as frentes operacionais seguem nas ruas para minimizar novos alagamentos. Cerca de 500 trabalhadores atuam na limpeza manual de canais, dragagem com maquinário, desobstrução de bueiros e abertura de valas, ações consideradas essenciais para melhorar o escoamento da água e reduzir os pontos críticos na cidade.

Como parte da mobilização, a Prefeitura também mantém um ponto de coleta de doações na Aldeia Amazônica, no bairro da Pedreira, onde a população pode contribuir com alimentos não perecíveis, itens de higiene, roupas e cestas básicas, que serão destinados às famílias afetadas.

Desde as primeiras horas do domingo, as equipes municipais monitoram os impactos da chuva, que atingiu bairros como Terra Firme, Condor, Jurunas, Tapanã, Parque Verde, Cabanagem e o distrito de Icoaraci, além de provocar queda de árvores em áreas como Pedreira e Curió-Utinga. A orientação é que a população evite áreas de risco e siga as recomendações da Defesa Civil, enquanto as equipes seguem mobilizadas para garantir assistência e restabelecer a normalidade nas áreas atingidas.

Fonte e imagem: Agência Belém