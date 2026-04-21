Parques estaduais do Pará abrem normalmente neste feriado de Tiradentes

O feriadão de Tiradentes, celebrado nesta terça-feira, 21, será uma excelente oportunidade para os paraenses que desejam aproveitar o tempo livre em contato com a natureza. O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio) confirma que os parques estaduais do Utinga, em Belém; da Serra dos Martírios/Andorinhas, em São Geraldo do Araguaia; e de Monte Alegre, permanecerão abertos normalmente durante o período, das 6h às 17h, oferecendo aos visitantes uma rica experiência de contemplação ambiental e ecoturismo em meio à exuberância da Amazônia paraense.

A assessora de Gestão do Ideflor-Bio, Lena Pinto, destaca a importância de aproveitar o feriado para visitar as unidades de conservação estaduais. “Os nossos parques são espaços de preservação ambiental, mas também de conexão das pessoas com a natureza. O feriadão de Tiradentes é uma oportunidade especial para famílias e grupos de amigos conhecerem esses ambientes únicos, que mostram a riqueza natural e cultural do nosso Estado. Convidamos todos os paraenses e visitantes a fazerem parte dessa experiência”, afirma Lena Pinto.

ATRAÇÕES NA GRANDE BELÉM

Para quem fica em Belém, o Parque Estadual do Utinga é um dos espaços mais acessíveis para quem busca um refúgio verde sem sair da capital. Com uma área de aproximadamente 1,3 mil hectares, a unidade de conservação abriga dois importantes mananciais de abastecimento da cidade, os lagos Água Preta e Bolonha, além de trilhas ecológicas, fauna diversificada e uma exuberante vegetação de floresta densa.

Vale destacar que o espaço, que costuma ser fechado às terças-feiras para manutenção, estará aberto normalmente nesta terça-feira, 21, garantindo mais um dia de opção de lazer para os visitantes. Em contrapartida, o parque será fechado excepcionalmente na quinta-feira (23) para a realização dos serviços de manutenção rotineira.

CACHOEIRAS DO ARAGUAIA

O Parque Estadual da Serra dos Martírios/Andorinhas, situado no município de São Geraldo do Araguaia, no sudeste paraense, é um verdadeiro tesouro arqueológico e natural. O local é famoso por abrigar pinturas rupestres com mais de 11 mil anos, registradas em paredões de arenito que encantam pesquisadores e turistas.

Além do patrimônio histórico, a unidade de conservação oferece mais de 30 cachoeiras de águas cristalinas, piscinas naturais, trilhas entre cerrado e floresta amazônica, e uma rica biodiversidade que inclui espécies raras da fauna regional, tornando-o um destino completo para o ecoturismo e o turismo cultural.

TESOUROS ARQUEOLÓGICOS

Já o Parque Estadual de Monte Alegre, localizado no oeste paraense, às margens do Rio Amazonas, combina belezas naturais únicas com um acervo arqueológico de relevância mundial.

O parque é reconhecido internacionalmente por abrigar as pinturas rupestres de Caverna da Pedra Pintada, consideradas entre as mais antigas das Américas. Seus visitantes podem explorar grutas, mirantes com vistas panorâmicas do encontro da floresta com o Rio Amazonas, além de uma vegetação de transição entre campos e floresta que confere ao local uma paisagem singular e de rara beleza.

O diretor de Gestão e Monitoramento de Unidades de Conservação do Ideflor-Bio, Ellivelton Carvalho, reforça o compromisso da instituição em garantir uma visita segura e de qualidade durante o período festivo. “Nossas equipes estarão presentes em todos os parques para receber os visitantes com segurança e oferecer o suporte necessário. É fundamental que o público siga as orientações dos monitores, respeite os limites das trilhas e contribua para a preservação desses espaços tão importantes para o Pará e para o Brasil”, ressalta Ellivelton Carvalho.

Serviço

Para aproveitar melhor a visita, o Ideflor-Bio recomenda que os visitantes utilizem roupas leves e confortáveis, calçados adequados para trilhas, repelente de insetos e protetor solar. Levar água e lanches também é aconselhável, especialmente para as caminhadas mais longas.

As crianças são bem-vindas em todos os parques, sendo os espaços propícios para atividades de educação ambiental e contato com a biodiversidade amazônica desde a infância. O respeito à fauna, à flora e às sinalizações internas é indispensável para a manutenção da qualidade desses ambientes.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias