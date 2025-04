Igor Normando fiscaliza pessoalmente obra de reurbanização da Avenida Júlio César

O prefeito Igor Normando vistoriou, na tarde de ontem, segunda-feira, 28, o andamento das obras de urbanização da avenida Júlio César. O projeto engloba a construção do BRT Centenário, a estação de passageiros para embarque no BRT, pavimentação asfáltica, implantação de ciclovias, calçada, sinalização e drenagem do Igarapé Val-de-Cans.

Coordenada pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Seinfra), a construção do BRT, bem como a revitalização da avenida Júlio César, fazem parte do conjunto de obras executadas pela gestão municipal em preparação da cidade para a realização da 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP-30), que ocorre na capital paraense em novembro deste ano.

MUDANÇA URBANÍSTICA

De acordo com o prefeito Igor Normando, a obra é muito importante para a cidade, porque vai melhorar tanto a mobilidade urbana quanto a visão urbanística de Belém. “Nós estamos evoluindo não só na questão relativa ao BRT, que vai garantir o melhor acesso de quem chega na cidade, como também estamos refazendo todo um sistema de drenagem, agora com uma capacidade quatro vezes maior do que se previa anteriormente, fazendo com que essas áreas que eram historicamente alagadas [pelo Igarapé Val-de-Cans] possam ser drenadas de forma muito melhor. E isso, sem dúvida alguma, vai melhorar muito a condição de vida de quem mora nos arredores e da nossa população em geral, que vai ter um acesso muito melhor ao aeroporto, além toda uma visão urbana da cidade”, ressaltou o prefeito.

AVANÇO DAS OBRAS

O secretário municipal de Obras e Infraestrutura, Euler Sizo, explicou que o novo BRT vai iniciar na rotatória do Aeroporto Internacional de Belém e vai até a Avenida Paulo Frota (antiga Rodovia dos Trabalhadores). “Essa obra iniciou em março do ano passado, na antiga gestão municipal, mas estava totalmente parada, com apenas 5% de execução. Nós retomamos ela em meados de fevereiro e já estamos com mais de 20% da obra concluída”, diz Sizo, e adianta que todo o conjunto dessa obra será entregue em setembro.

“A urbanização da Avenida Júlio César vai proporcionar maior fluidez do trânsito, com o futuro BRT Centenário, além de melhorar a locomoção dos moradores do trecho a ser urbanizado”, ressalta o secretário. Além disso, Sizo reitera a importância da drenagem do Igarapé Val-de-Cans, que transborda quando chove e alaga as ruas do entorno, causando transtornos para os moradores e para as pessoas que desembarcam no Aeroporto de Belém. “Com essa obra de drenagem esses alagamentos não vão mais acontecer, pois o igarapé não irá mais transbordar”, explicou.

O secretário também ressaltou que “essa é a primeira parte da construção do BRT. Após a COP-30, vamos iniciar a segunda parte, que irá da Avenida Paulo Frota até a Almirante Barroso”, finalizou.

Fonte e imagens: Agência Belém