Igreja de Belém começa a Quaresma e a Campanha da Fraternidade nesta Quarta-Feira de Cinzas

A Igreja Católica inicia nesta quarta-feira, 05, o ciclo Quaresmal. É a Quarta-feira de Cinzas. Neste ano, a Quaresma começa hoje e se encerra com a Missa do Crisma, na manhã de Quinta-feira Santa, 17 de abril. Neste período é recomendada a reflexão, conversão, prática de penitência e jejum, em preparação para a Páscoa do Senhor que será no dia 20 de abril. A Quaresma ocorre concomitantemente com a realização da Campanha da Fraternidade, promovida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB que, neste ano, tem o tema “Fraternidade e Ecologia Integral” e o lema: “Deus viu que tudo era muito bom” (Gn 1,31), e segue com as atividades até o Domingo de Ramos, 13 de abril, onde encerra com a Coleta da Solidariedade. O tema e lema da Campanha da Fraternidade coincidem com a COP 30 que acontece em novembro deste ano, em Belém.

Na Arquidiocese de Belém serão celebradas ao longo do dia hoje missas com o rito de imposição das Cinzas nas 109 paróquias presididas pelos párocos e vigários de acordo com a programação de cada paróquia.

Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo de Belém, presidirá às 19h, na Catedral Metropolitana, na Cidade Velha e Dom Paulo Andreolli, Bispo Auxiliar da Arquidiocese, estará com a Pastoral das Ilhas, na Comunidade Nossa Senhora de Nazaré, na Ilha Grande, onde presidirá a Santa Missa às 8h e às 19h na Paróquia Santa Luzia, no Jurunas.

IMPOSIÇÃO DAS CINZAS

O rito da missa de imposição das Cinzas relembra os cristãos sobre a origem e fim da vida humana. Durante a Celebração Eucarística, após a homilia (fala do Bispos/padres), é realizada a imposição das cinzas na fronte, em formato de cruz, com o pronunciamento das palavras bíblicas: “Lembra-te és pó, e ao pó tu voltarás” (cf. Gn 3,19), ou “Convertei-vos e crede no Evangelho” (Mc. 1,15). As cinzas usadas são feitas a partir da queima dos ramos, do Domingo de Ramos do ano anterior.

HORÁRIO DAS MISSA NAS PARÓQUIAS

Catedral Metropolitana – Missa às 7h, 9h,19h, às 11h Igreja São João e às 18h Igreja do Carmo

Basílica Santuário Nossa Senhora de Nazaré – Missa às 7h, 9h, 12h e 18h

Santuário Nossa Senhora da Conceição – Missa às 7h e 18h30

Santuário Nossa Senhora do Ó – Missa às 7h e 18h30

Santuário São Judas Tadeu – Missa às 16h e 19h

Santuário Santa Rita de Cássia – Missa às 19h

Santuário Nossa Senhora do Bom Remédio– Missa às 7h, 9h e 19h

Santuário São João Batista e Nossa Senhora das Graças – Missa às 7h e11h

Santuário Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa – Missa às 19h

Paróquia Arcanjo São Miguel – Missa às 19h.

Paróquia de São Raimundo Nonato- Missa às 6h30 e 18h, Santa Casa às 12h

Paróquia Jesus Bom Samaritano – Missa às 7h30 e 19h

Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Antônio Baena – Missas às 07h, 12h e 18h30.

Paróquia Nossa Senhora de Fátima (Icoaraci) -Missas às 07h e 19h.

Paróquia São Geraldo Magela – Missa às 10h e 19h

Paróquia São José (Doca) – Missa às 11h e 19h

Paróquia São José Operário – Missas às 07h e 19h.

Paróquia Santa Teresinha (Jurunas) -Missas às 06h30, 18h30 e 20h30

Paróquia Santa Teresinha (Tenoné) – Missas às 19h

Paróquia Santo André Apóstolo -Missa às 19h

Paróquia Santa Cruz –Missas às 07h e 19h

Paróquia Santa Maria Goretti – Missa às 19h

Paróquia Santa Maria de Belém -Missas às 07h e 19h

Paróquia São Jorge -Missas às 07h e 19h

Paróquia Sagrada Família -Missas às 07h30 e 19h

Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Cidade velha) – Missas às 7h e 18h

Paróquia Imaculada Conceição (Outeiro) – Missa às 08h

Paróquia Santa Rosa de Lima – Missas às 07h e 19h

Paróquia São Francisco de Assis( Icoaraci) -Missas às 07h

Paróquia São Francisco de Assis (Tapanã )-Missas às 19h

Paróquia Sagrado Coração de Jesus(Cremação)-Missas às 7h30 e 19h

Paróquia São Lucas Evangelista –Missas às 07h e 19h

Paróquia Santa Bárbara -Missas às 07h30 e 19h30

Paróquia Nossa Senhora do Livramento – Missas às 19h

Paróquia Santa Luzia (Jurunas) -Missas às 19h

Paróquia Santa Edwiges -Missas às 19h

Paróquia Sant’Ana da Campina – Missa às 12h e às 7h na Capela Dom Bosco

Paróquia São João Paulo II – Missas às 8h e 18h30

Paróquia Nossa Senhora do Carmo (Benevides) – Missas às 8h e 19h

Da Redação/Imagem: Arquidiocese de Belém