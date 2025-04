Remo arranca empate em Ribeirão Preto e continua invicto na Segundona

Com um a mais todo o segundo tempo, o Clube do Remo custou para sair com pelo menos um ponto de Ribeirão Preto, no interior paulista, em jogo válido pela terceira Rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Profissional, Segunda Divisão, nesta Quinta-Feira Santa, 17. Seu adversário, o Botafogo, de São Paulo, vencia a partida até aos 40 minutos da segunda etapa, quando Pavani arrancou o heroico empate por 2 a 2 no estádio Santa Cruz. Um pontinho importante para o Leão Azul, do Pará que, agora, soma cinco pontos, na briga pelo G4 da Segundona.

Com o resultado, o Remo aparece em sétimo lugar, com cinco pontos e ainda não perdeu na competição. Ao contrário do Botafogo, que ocupa a 16ª colocação, com dois pontos, ainda sem vencer. Por outro lado, manteve um tabu de nunca ter perdido para o time paraense. Agora são seis jogos, quatro vitórias e dois empates.

TUDO IGUAL

O Botafogo começou a partida com paciência, trocando passes em busca do gol e foi recompensado com nove minutos de bola rolando. Em jogada ensaiada de falta, Maciel encheu o pé, o goleiro deu rebote e Jefferson Nem empurrou para as redes. Depois do gol, o duelo ficou truncado, com muitas faltas e disputas no meio de campo.

Administrando o resultado, o time da casa viu sua estratégia ruir quando Rafael Milhorim foi expulso após receber o segundo cartão amarelo, aos 43. Com espaço, o Remo se aproveitou e chegou ao empate no estouro do relógio, aos 47, com Pedro Rocha acertando um belo chute de fora da área, no ângulo.

NO FINALZINHO

Na volta do intervalo, brilhou a estrela do técnico Zanardi. Com um minuto, Dramisino, no seu primeiro toque na bola, aproveitou a falha da defesa do Remo e recolocou o Botafogo em vantagem. Com um a menos e à frente do placar, o time paulista foi sentindo a questão física, mas mesmo assim era efetivo no ferrolho montado.

Sem espaço para infiltrações, o jeito foi arriscar de longe. Já aos 40, Pavani finalizou da intermediária, contou com a falha de João Carlos e empatou a partida para o Remo. Depois, o time foi para o tudo ou nada em busca da virada. Apesar das mais de 40 bolas aéreas, não conseguiu furar a retranca adversária e o empate persistiu até o fim.

PANORAMA

O Botafogo volta a campo no domingo, às 16h, quando visita o Vila Nova, no Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. Já o Remo tem pela frente o Coritiba, na segunda-feira, às 21h30, no Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença, o Novo Mangueirão, em Belém.

