quarta-feira, outubro 1, 2025
Desde 1876
Vídeo: mulher causa tumulto e é retirada de voo da Gol no Rio de Janeiro


Uma cena de confusão e agressão verbal marcou a manhã desta terça-feira (30/9) em um voo da GOL que partiria do Rio de Janeiro com destino a Brasília. Uma passageira precisou ser retirada da aeronave pela Polícia Federal após xingar passageiros e impedir a decolagem.

Enrolada em uma bandeira do Brasil, a mulher começou a gritar ofensas pesadas, proferindo palavras como: “estuprador, abusador, aliciador, assediador”.

Segundo relatos de testemunhas, a passageira se identificava como bolsonarista e repetidamente afirmava que não permitiria que o avião decolasse porque, em sua percepção, estava “cercada de petistas”.

O momento de maior descontrole ocorreu quando a mulher chegou a se deitar no chão do avião. Diante da recusa em se acalmar e abandonar a aeronave, ela foi retirada à força pela Polícia Federal, que foi acionada para resolver a situação.

É importante ressaltar que, apesar das ofensas proferidas pela mulher, nenhum passageiro estava ostentando símbolos do PT ou havia provocado a agressora.

