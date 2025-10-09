quinta-feira, outubro 9, 2025
Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré reúne fiéis em visita ao Ver-o-Peso

Na manhã desta quinta-feira (9), a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré conduziu uma comovente visita ao complexo do Ver-o-Peso, atraindo devotos e moradores locais para um momento de fé, oração e bênção sobre aquele que é um dos espaços econômicos e simbólicos mais emblemáticos de Belém.

A concentração dos participantes ocorreu por volta das 5h30, na Ladeira do Castelo, de onde a procissão seguiu por pontos tradicionais como a Feira do Açaí, a Pedra do Peixe, o Mercado de Ferro até chegar ao Ver-o-Peso. O percurso foi marcado por cânticos, orações e reflexões guiadas pelo padre André Nascimento.

A celebração eucarística foi presidida por Dom Paulo Andreolli, bispo auxiliar de Belém, e reforçou a ideia de que essa visita ao Ver-o-Peso simboliza uma bênção sobre o trabalho diário de feirantes, ambulantes e tantos que dependem da vida aquática e comercial da Amazônia.

Entre os devotos estava Maria dos Santos, de 82 anos, há 43 anos vendendo seu café da manhã naquele local. Emocionada, ela comentou que acompanha a procissão sempre que pode. “Agora já não tenho mais força para ir até a Basílica, mas fico aqui. A fé nos acompanha”, disse.

O evento fez parte da série de atividades preparatórias para o Círio de Nazaré 2025 e foi organizado pela Arquidiocese de Belém, pelo Movimento de Cursilhos de Cristandade (GED/Belém) e pelo Instituto Ver-o-Peso.

Imagem: Reprodução Tv Liberal

