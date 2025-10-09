Alunos de escolas públicas participam do 28º Círio Estudantil de Nazaré

No dia 8 de outubro, centenas de estudantes de escolas públicas de Belém participarão do 28º Círio Estudantil de Nossa Senhora de Nazaré, evento que integra fé, cultura e protagonismo juvenil.

A procissão parte da Escola Estadual David Mufarrej (Av. Tamandaré) às 7h, com a tradicional Alvorada, e segue por vias históricas da cidade até a Catedral Metropolitana, onde haverá celebração de encerramento presidida por Monsenhor Agostinho Cruz.

Ao longo do percurso, os estudantes caminham cantando e orando, expressando devoção e fé, enquanto fortalecem vínculos entre escola, família e comunidade. As peregrinações que preparam o Círio Estudantil começaram em agosto, mobilizando cerca de 30 instituições de ensino público e privado.

A edição deste ano também terá momentos culturais. Haverá uma mostra no Museu de Arte Sacra, marcada para o dia 16 de outubro, onde os alunos poderão apresentar trabalhos sobre a devoção a Nossa Senhora de Nazaré, resgatando valores de identidade e expressão artística.

Imagem: Agência Pará