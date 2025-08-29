Imagem Peregrina visita Ananindeua neste final de semana

Na quinta visita do ano, a Imagem percorre paróquias da Região Episcopal São Vicente de Paulo.

A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) realiza, nos dias 30 e 31 de agosto, a quinta visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré às regiões episcopais em 2025. Desta vez, a Imagem estará na Região Episcopal São Vicente de Paulo, no município de Ananindeua, percorrendo bairros como Paar, Icuí, Guanabara, Atalaia, Coqueiro e Curuçambá.

A programação começa no sábado (30), às 7h30, na Área Missionária Maria Mãe da Igreja, seguindo para a Paróquia Cristo Rei. À noite, a partir das 18h30, acontece a Caminhada da Juventude, com destino à Paróquia da Ascensão do Senhor, onde haverá Missa e vigília.

No domingo (31), o percurso inicia às 6h30, com Missa na Paróquia Santíssimo Redentor, e segue até às 12h30, com encerramento na Casa Assis e retorno para a Basílica Santuário.

“Cada visita da Imagem Peregrina é uma oportunidade única de levar a presença de Nossa Senhora de Nazaré para mais perto das famílias, das comunidades e das paróquias. Em Ananindeua, milhares de devotos terão a chance de renovar sua fé e preparar o coração para o Círio. É sempre um momento de grande emoção e devoção popular, que fortalece a espiritualidade”, conta Mário Tuma, diretor de procissões.

A Região Episcopal São Vicente de Paulo tem como vigário o padre Lindomar Pinheiro e é composta pela Área Missionária Nossa Senhora Maria Mãe da Igreja e mais 16 paróquias, entre elas: Cristo Peregrino (Atalaia), Cristo Rei (Guanabara), Divino Espírito Santo (Cidade Nova), Transfiguração do Senhor (Curuçambá), Nossa Senhora de Guadalupe (Coqueiro), Santíssimo Redentor (Icuí-Guajará), São Vicente de Paulo (Paar), entre outras.

Programação:

SÁBADO DIA 30 DE AGOSTO DE 2025

07h30 – Área Missionária Maria Mãe da Igreja (Comunidade São Bento)

08h30 – Paróquia Cristo Rei

09h30 – Paróquia Cristo Peregrino

10h30 – Paróquia Santo André Apóstolo

11h30 – Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe

13h30 – Paróquia Nossa Senhora do Amparo

14h30 – Santuário Santa Rita de Cássia

15h30 – Paróquia Divino Espírito Santo

16h30 – Paróquia Santa Paula Frassinetti

17h15 – Maternidade Sagrada Família de Ananindeua

17h45 – Paróquia São José Operário

18h30 – Caminhada da Juventude à Paróquia da Ascensão do Senhor

19h30 – Paróquia da Ascensão do Senhor (Missa e Vigília)

DOMINGO 31 DE AGOSTO DE 2025

06h30 – Saída da Imagem da Paróquia da Ascensão do Senhor

06h45 – Paróquia Santíssimo Redentor

08h30 – Igreja São Raimundo Nonato

09h15 – Paróquia Transfiguração do Senhor

10h – Paróquia São Vicente de Paulo

10h45 – Igreja Matriz Santa Maria de Belém

11h30 – Paróquia São Lucas Evangelista

12h30 – Casa Assis (Encerramento)

Próximas visitas da Imagem Peregrina às regiões episcopais:

02 e 03 de outubro – 6ª visita – Região Nossa Senhora do Ó

04 de outubro – 7ª visita – Região Menino Deus

29 e 30 de novembro – 8ª visita – Região de Santa Cruz