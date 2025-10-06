segunda-feira, outubro 6, 2025
SAÚDE

Inaugurada em Portel a nova e moderna unidade básica de saúde

Portel, na região de integração do Marajó, está recebendo a nova Unidade Básica de Saúde Antônio Vieira Martins, uma conquista histórica para o município. O novo prédio segue o padrão do Ministério da Saúde 2025, sendo um dos primeiros do arquipélago a alcançar esse nível de modernização.

A UBS está equipada com serviços ampliados como Saúde Digital, médicos especialistas, Estratégia Saúde da Família, Programa Mais Médicos e um modelo de atenção voltado para a equidade, um dos princípios fundamentais do Sistema Único de Saúde – SUS.

A trajetória da UBS do Centro é marcada por desafios, superação e conquistas. Durante muito tempo, a antiga estrutura apresentou condições precárias, o prédio estava deteriorado, com infiltrações e mofo, o que comprometia tanto o trabalho das equipes quanto o atendimento à população.

Diante dessa realidade, a unidade precisou ser transferida para a UBS Fluvial, localizada no porto do município, onde permaneceu por mais de um ano e meio, garantindo que o cuidado em saúde não fosse interrompido. Mesmo em meio às dificuldades, a equipe seguiu firme, levando atendimento, acolhimento e compromisso com a comunidade portelense.

Enquanto isso, nascia um novo capítulo dessa história: a construção da nova UBS do Centro. Ao longo desse processo, a Câmara Municipal de Portel aprovou uma justa homenagem, batizando a unidade com o nome de Antônio Vieira Martins, carinhosamente conhecido como Antônio Zumba, um reconhecimento à sua trajetória e contribuição à cidade.

Mais do que um novo prédio, essa UBS representa um novo tempo para a saúde de Portel, mais moderna, mais acessível e mais humana, levando cuidado e dignidade a quem mais precisa, como frisou o prefeito Paulo Ferreira, acompanhado, no ato inaugural, do secretário de Saúde Márcio Sherlo.

Segundo o prefeito de Portel, estão em desenvolvimento novas obras que estão em fase de planejamento, após serem aprovadas, como o Centro Especializado de Reabilitação (CER) e o CAPS Infantil (CAPS i), ambos contemplados pelo novo PAC do Ministério da Saúde.

Essas unidades irão fortalecer ainda mais a rede de atenção à saúde no município, oferecendo ambientes acolhedores voltados à reabilitação e à proteção psicossocial da população.

Imagens: Ray Nonato

