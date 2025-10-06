Gabaritos do CPNU 2 já estão disponíveis; prazo para recursos vai até quarta-feira 8

Os gabaritos preliminares das provas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2) já estão disponíveis no site oficial do certame: http://conhecimento.fgv.br/cpnu2. Ao todo, foram divulgados 36 gabaritos, referentes a quatro tipos de prova para cada um dos nove blocos temáticos do concurso.

O prazo para interposição de recursos contra as questões vai até quarta-feira (8), às 23h59. Os candidatos devem acessar a Área do Candidato no portal da FGV para registrar seus pedidos. É importante observar que os recursos devem ser individuais, fundamentados e apresentados dentro do prazo estabelecido.

A prova objetiva do CPNU 2 foi realizada no domingo (5), com a participação de 436.582 candidatos. A média nacional de abstenção foi de 42,8%, uma redução significativa em relação ao ano anterior.

Os próximos passos do concurso incluem a divulgação das imagens dos cartões de respostas, notas finais das provas objetivas e convocação para a prova discursiva, prevista para 12 de novembro. A segunda fase do concurso acontecerá em 7 de dezembro.

Para mais informações e atualizações, os candidatos devem acompanhar o site oficial do concurso: http://conhecimento.fgv.br/cpnu2

Imagem: Divulgação