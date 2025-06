Inovação no Pará: estado lança Selo Pet Friendly

Essa iniciativa pioneira vai identificar e destacar espaços e estabelecimentos que são verdadeiros amigos dos pets, oferecendo a infraestrutura adequada para receber nossos animais de estimação.

O Palácio do Governo do Pará é o primeiro local a receber o novo Selo Pet Friendly! Essa iniciativa pioneira busca fortalecer a relação entre os cidadãos e seus animais de estimação. Duas placas indicativas foram instaladas na entrada principal da sede do Poder Executivo nesta terça-feira (10). A certificação veio depois que o governador Helder Barbalho sancionou a lei que cria o selo, marcando um passo importante para tornar o Pará mais amigo dos animais.

O governador destacou a importância da nova prática para a sociedade paraense. “Com isto nós possamos sinalizar para as famílias que possuem pets que podem escolher estes ambientes e levar os seus animais para suas atividades cotidianas”, afirmou Barbalho.

A nova lei, proposta pelo deputado Gustavo Sefer, estabelece critérios claros para estabelecimentos que querem ser Pet Friendly. O objetivo é garantir que locais que aceitam cães e gatos ofereçam a infraestrutura adequada, assegurando uma experiência segura e agradável para todos: tanto para os tutores e seus pets, quanto para quem não tem animais.

O Selo Pet Friendly não é apenas para ambientes públicos. Restaurantes, shoppings, bares e hotéis também poderão ser certificados, desde que cumpram as normas estabelecidas para receber os animais de estimação. “A ideia desse projeto surgiu exatamente porque acredito que muitas pessoas têm dificuldade de frequentar locais devido à restrição de entrada de pets”, explicou Sefer.

O prefeito de Belém, Igor Normando, ressaltou que as políticas públicas voltadas à proteção animal em Belém são resultado de um trabalho que começou há anos. “Foi aqui nesse Palácio que nós assinamos programas que levaram saúde e dignidade para animais que não têm voz”, disse.

Com a sanção da lei, o Palácio do Governo se torna mais que um espaço Pet Friendly: ele vira um exemplo, incentivando outras instituições a também adotarem práticas de inclusão para os animais. “Hoje, o Palácio é o primeiro prédio público a permitir a presença de pets, e esperamos que isso encoraje outros locais a fazerem o mesmo”, comentou o governador Barbalho.

A chegada do Selo Pet Friendly promete impulsionar o comércio local e o turismo aqui no Pará! Os estabelecimentos que receberem a certificação terão um reconhecimento oficial, o que deve aumentar o fluxo de clientes que gostam de levar seus pets para todos os lugares.

Além de beneficiar a economia, essa iniciativa também incentiva a responsabilidade no cuidado com os animais, promovendo uma Belém e um Pará ainda mais inclusivos para nossos amigos de quatro patas.

“Nos dias atuais, as famílias do Estado do Pará possuem PETs em sua maioria. E muitas das vezes, uma senhora ou um senhor que vai fazer o supermercado, ele não tem com quem deixar o seu PET ou quer ter a companhia do animal. Ele gostaria de poder levar o seu pet para fazer este supermercado e aí o supermercado que aceita o pet pode aderir a este selo e isto vale para um supermercado, isto vale para um cinema, um shopping, um bar, restaurante, hotel e isto vale para o estabelecimento público”, finalizou o governador.



Fotos: Marcelo Lelis / Ag. Pará