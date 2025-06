Inscrições Abertas para Evento sobre Mediação Cultural

O evento trará um conteúdo completo, abordando desde a conceituação de mediação cultural e seu panorama histórico, até as estratégias e materiais educativos utilizados na área.

Estão abertas as inscrições para o evento “Mediação cultural é encontro: entre teoria e prática de um fazer coletivo”, que será realizado na Casa das Artes em Belém! Se você é estudante, professor de artes, artista ou tem interesse no tema e possui mais de 18 anos, essa é a sua chance.

As 20 vagas disponíveis têm inscrições abertas até o dia 18 de junho. O evento ocorrerá de 23 a 27 de junho, das 14h às 18h.

O que Você Vai Aprender

O curso oferecerá um conteúdo abrangente, que inclui:

Conceituação de mediação cultural e seu panorama histórico.

Estratégias e materiais educativos da área.

A proposta é compartilhar conhecimentos e propor dinâmicas de mediação para aprimorar a prática tanto em espaços culturais quanto em salas de aula.

Quem Vai Ministrar o Curso

As aulas serão ministradas por Caio Paixão, homem trans e licenciado em Artes Visuais pela Universidade Federal do Pará. Caio é um mediador cultural com vasta experiência em arte-educação, tendo atuado como coordenador e supervisor em diversas instâncias e premiações.

“Ao final do curso, todos os participantes serão capazes de criar roteiros de mediação cultural e elaborar propostas educativas para diferentes públicos em espaços culturais ou salas de aula”, afirma Caio Paixão.

Objetivos e Certificação

O evento visa apresentar um panorama histórico sobre a mediação cultural, promover a criação de diálogos com diferentes públicos e conectar conhecimentos e visões de mundo entre os participantes.

O curso é gratuito e oferece emissão de certificado para os participantes com no mínimo 90% de presença. Não perca essa oportunidade de aprimorar seus conhecimentos e habilidades na área da mediação cultural!

Serviço:

Data: 23/06 A 27/06/2025

Horário: 14h às 18h

Nº de vagas: 20

Carga Horária: 20h

Local: Casa das Artes

Endereço: Rua Dom Alberto Gaudêncio Ramos, 236 (ao lado da Basílica de Nazaré)

Público-alvo : Estudante de arte, professores, artistas e demais interessados no tema.

Classificação indicativa: Maiores de 18 anos.

Link para inscrição: https://bit.ly/mediacao-coletivo

Foto: Thiele Elissa