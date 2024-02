Inscrições abertas para a II Copa Kids de Jiu-jitsu em Ananindeua

No dia 31 de março, o Ginásio Municipal de Ananindeua “Abacatão” será palco da II Copa de Jiu-Jitsu Kids 2024. O evento, realizado pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (SELJ), promete reunir novos talentos do esporte e promover a modalidade à comunidade.

A Copa é uma oportunidade para crianças e jovens de todas as idades mostrarem seus talentos no tatame. As categorias disponíveis são:

Pré-mirim

Mirim

Infantil

Infantojuvenil

Jovens

Para participar, basta realizar a inscrição no site HD Sports e escolher a categoria desejada. As inscrições já estão abertas!

Foto: Divulgação