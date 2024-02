Ananindeua recebe a 1ª etapa do Circuito Paraense de Skate Street 2024

A 1° etapa do Circuito Paraense de Skate Street 2024, evento organizado pela Associação Ananin de Skate Social (AASS) e homologado pela Federação Paraense de Skate (FPSK), acontecerá no Espaço Radical, localizada na estrada do Curuçambá, em Ananindeua no dia 24 de março.



As competições ocorrerão na pista construída dentro dos parâmetros internacionais das competições de Skate. A expectativa é que Ananindeua receba atletas de diferentes lugares do estado. O evento conta com o apoio da prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (SELJ).



A primeira etapa será no dia 24 de março, domingo, a partir das 8h. O circuito propõe várias categorias (Mirim, Iniciante masculino, Iniciante Feminino, Feminino Amador, Masculino Amador, Masculino Master e Feminino Master).

Foto: Ricardo Amanajá