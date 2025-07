Ação da PM em Canaã dos Carajás apreende 1,4 kg de drogas e leva dois homens à prisão

Uma operação realizada pela Polícia Militar do Pará na última terça-feira (22) resultou na prisão de dois homens e na apreensão de cerca de 1,4 quilo de entorpecentes no município de Canaã dos Carajás, sudeste do estado. A ação foi conduzida pelo 23º Batalhão da PM, com base em informações repassadas pela população por meio do Disque-Denúncia.

Durante a abordagem, os policiais localizaram pedras semelhantes a crack, uma barra de substância aparentando ser maconha, duas balanças de precisão e R$ 121 em espécie. Segundo o capitão Guimarães, subcomandante do 23º BPM, o uso de dados estatísticos e o mapeamento da mancha criminal têm sido fundamentais para o sucesso das operações.

“Essas estratégias permitem intensificar o patrulhamento em áreas mais sensíveis, possibilitando a atuação imediata em flagrantes”, destacou o oficial.

Os dois suspeitos foram encontrados consumindo a droga no local da denúncia. A PM apreendeu 810 gramas de crack e 525 gramas de maconha. Todo o material, assim como os envolvidos, foi encaminhado à delegacia de Canaã dos Carajás para os procedimentos legais.

Queda nos índices de violência

O trabalho estratégico da PM tem refletido positivamente na segurança pública da região. Em junho de 2025, o 23º BPM registrou uma redução de 43% nos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI), 47% nos casos de roubo e 24% nos furtos, em comparação com o mesmo período do ano anterior.

A Polícia Militar reafirma o compromisso com a população, destacando a importância da colaboração comunitária e de ações preventivas para o combate efetivo ao crime na região.

Imagem: Agência Pará