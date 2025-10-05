Instalada antena 5G na Ilha do Combu. É o legado de conectividade da COP30.

Um dos principais destinos turísticos de Belém (PA), a Ilha do Combu, terá um reforço de conexão para melhorar a experiência dos visitantes. Nesta sexta-feira (3) foi instalada a torre de conectividade 5G, uma estrutura, implantada pelas operadoras de telefonia móvel em parceria com a IHS Brasil, que integra o Protocolo de Intenções firmado entre o Ministério do Turismo (MTur) e o Ministério das Comunicações (MCom) para a COP30.

A Ilha do Combu abriga cerca de 600 famílias ribeirinhas e recebe milhares de turistas durante todo o ano. O novo equipamento vem no momento que Belém sediará a COP30 e receberá mais de 40 mil pessoas. Além de assegurar conectividade de alta qualidade para delegações, turistas nacionais e internacionais, imprensa e comunidade local durante a conferência, a torre será um um legado permanente de infraestrutura tecnológica para a cidade e a população.

A secretária-executiva do Ministério do Turismo, Ana Carla Lopes, destacou o impacto social da entrega. “A conectividade é hoje uma das bases para o desenvolvimento do turismo e da inclusão social. A COP30 será realizada com a melhor infraestrutura, mas o grande legado é para quem vive aqui. Estamos falando de mais oportunidades para os empreendedores do turismo e de melhores condições de vida e acesso a serviços para a população da Amazônia”, afirmou.

Segundo o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, a iniciativa representa um marco para o Brasil. Para ele, “a instalação dessas 15 antenas 5G em Belém é um marco para a conectividade do Brasil. Além de garantir que um dos maiores eventos globais de sustentabilidade e clima conte com a melhor infraestrutura tecnológica, estamos deixando um legado permanente para a cidade e para a população paraense, que passará a contar com mais inclusão digital, inovação e oportunidades de desenvolvimento”.

O projeto completo, custeado pela iniciativa privada (operadoras móveis e IHS Brasil), prevê a instalação de 15 novas antenas em pontos estratégicos da capital paraense, destas, 14 permanecerão como legado da COP30. Os locais contemplados incluem as zonas da conferência (Parque da Cidade), pontos turísticos como o Mercado Ver-o-Peso e a Estação das Docas, e infraestruturas essenciais como o aeroporto e o Mangueirão.

Por Cíntia Luna/Ministério do Turismo