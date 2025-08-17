Internacional e Flamengo jogam na capital gaúcha pela Série A

A trilogia entre Internacional e Flamengo chega ao segundo capítulo neste domingo, 17, a partir das 18h30 (horário de Brasília) no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O duelo desta vez é pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na primeira partida entre as equipes, pela ida das oitavas de final da Libertadores da América, no meio da semana, quem se deu melhor foi o Rubro-Negro, que derrotou o Colorado por 1 a 0 no estádio do Maracanã com um gol de cabeça de Bruno Henrique. Este resultado confere ao time da Gávea a vantagem de avançar à próxima fase da competição continental com um empate. Porém, a decisão de quem segue em busca da Glória Eterna se dará apenas na próxima quarta-feira (20). No jogo deste domingo, o técnico Filipe Luís deve colocar em campo o que tem de melhor.

“Somos líderes [do Brasileiro] e precisamos defender a liderança. Não podemos abrir mão do Brasileiro e acredito, sim, que temos elenco para ir e tentar vencer os dois jogos, tenho jogadores muito fortes que aguentam e vamos com força máxima”, declarou o comandante do Rubro-Negro em entrevista coletiva.

Para o compromisso do Brasileiro o meio-campista Arrascaeta está de volta. Suspenso por acúmulo de cartões amarelos, o uruguaio não enfrentou o Colorado pela Libertadores. “Enfrentaremos um time que não cede muitos espaços e que tem um treinador muito inteligente”, elogiou o camisa 10 do Flamengo, que também destacou que é necessário deixar o joga da volta da Libertadores para depois: “Antes temos um compromisso importante pelo Brasileirão para continuar na parte de cima. Acredito que seja um jogo bastante pegado”.

Pelo lado Colorado, o técnico Roger Machado tende a escalar um time misto, em especial do meio para frente. Atacantes como o colombiano Rafael Borré e o equatoriano Enner Valência, que viraram reservas, podem começar como titulares. Quem está fora, suspenso por acúmulo de cartões amarelos, é o meia-atacante Bruno Tabata.

“Cada um adotará um planejamento. Precisamos criar cenários para ver como ocorrerá, mas temos muito material para trabalhar os próximos jogos. Tendências, correções, espaços, comportamentos”, declarou o técnico Roger Machado.

A CBF definiu Rodrigo Pereira Lima como árbitro para o confronto entre Internacional e Flamengo.

Fonte e imagem: Agência Brasil