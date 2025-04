Investimentos transformam a infraestrutura de escolas estaduais

Com intensos investimentos em infraestrutura física, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) vem transformando a realidade de muitas escolas paraenses. A reconstrução dessas unidades garante melhores condições para o ensino, contribuindo para elevar a qualidade e o desempenho dos estudantes. Esta semana, a equipe de obras da Fundação de Apoio para o Desenvolvimento da Educação Paraense (Fadep), órgão vinculado à Seduc, iniciou o levantamento in loco das necessidades de melhorias estruturais das escolas da rede estadual em Santarém.

As visitas técnicas e reuniões com os gestores são realizadas, inicialmente, em cinco escolas estaduais, nas quais estão matriculados 2.777 estudantes, nas turmas de ensinos fundamental, médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Três dessas escolas serão reconstruídas: Escolas Estaduais Dom Tiago Ryan; Professora Terezinha de Jesus Rodrigues; e a Barão do Tapajós. A Escola Estadual Richard Hennington e a Escola Estadual Almirante Soares Dutra vão receber obras de construção de quadras esportivas.

“Nosso objetivo principal é coletar informações precisas sobre as condições das escolas, a fim de embasar novos projetos de reforma e ampliação. A ação em Santarém faz parte de um compromisso contínuo do Governo do Estado com a valorização da educação, que se manifesta através de investimentos substanciais na infraestrutura física das escolas. A melhoria das instalações escolares é fundamental para proporcionar um ambiente de aprendizado adequado e estimulante para os estudantes paraenses”, destacou o presidente da Fadep, Arnaldo Dopazo.

A equipe de obras que está em campo é formada por três engenheiros (civil, elétrico e sanitarista) e uma arquiteta. Eles são os responsáveis pela elaboração dos projetos básicos de reforma e construção das escolas.

“Essa etapa de visitas é fundamental para a gente entender a real demanda das escolas, ouvir diretamente da diretora, do pessoal da escola, quais são as necessidades deles, para que a gente possa realizar o projeto e atender da melhor forma a comunidade escolar. A Fadep hoje conta com uma equipe completa de profissionais pra desenvolver os projetos, incluindo o arquitetônico, o elétrico e o hidrossanitário, pra poder iniciar de forma mais rápida, mais célere possível, essas obras”, disse a coordenadora do Comitê de Assessoramento Técnico de Obras da Fadep, Mariana Koury.

PROJETOS SUSTENTÁVEIS

Com base nas demandas apresentadas pela comunidade escolar, as informações coletadas e a análise de cada profissional sobre as condições estruturais, a equipe de obras da Fundação irá elaborar os projetos básicos de reforma das escolas e de construção das quadras esportivas.

Além de ambientes mais seguros, confortáveis e equipados para o ensino, esses projetos vão contemplar ações sustentáveis, como o uso de sistemas fotovoltaicos para geração de energia e reaproveitamento da água da chuva.

ESCOLAS RECONSTRUÍDAS

Os investimentos em infraestrutura física das escolas da rede pública são prioridade para o Governo do Estado. Desde 2019 já somam 165 unidades de ensino totalmente reconstruídas e entregues à comunidade. As obras de construção, reforma e ampliação seguem padrão de qualidade e sustentabilidade.

Só este ano, nos três primeiros meses, já foram entregues pela Seduc seis escolas completamente reconstruídas, nos municípios de Bragança, Belém, Anapu, Cachoeira do Arari e Brejo Grande do Araguaia; e duas escolas totalmente novas em Brasil Novo e Breu Branco. Também foram entregues mais duas unidades do Programa Creches Por Todo o Pará. Uma em Redenção e outra em Cumaru do Norte. Um investimento superior a R$ 44 milhões.

AUTONOMIA PARA AS AÇÕES

Parte importante do investimento da Seduc nas escolas é o Programa “Dinheiro na Escola Paraense” (Prodep) que confere autonomia para o desenvolvimento de ações necessárias à rotina nas escolas do Estado.

Com a iniciativa, a gestão e o Conselho Escolar têm maior autonomia e protagonismo para investimentos alinhados às necessidades específicas de cada realidade, como a realização de manutenção, pequenas reformas, aquisição de materiais pedagógicos e tecnológicos, entre outros, como explica o coordenador de Infraestrutura da DRE de Santarém, Dirceu Amoedo.

“Nas escolas que precisam de intervenções pontuais, os recursos do Prodep têm conseguido atender essas necessidades. Desde 2023, as escolas têm recebido recursos do Governo do Estado, por meio do Prodep, e esse recurso tem sido realmente um reforço muito grande para que se possa promover melhorias. Isso tem sido feito pelos gestores escolares e a gente, como Coordenação de Infraestrutura, tem acompanhado os serviços. As escolas têm investido em banheiros decentes para o uso dos alunos e servidores, em melhorias nas áreas de convivência nas escolas, têm comprado equipamentos, obviamente, para o suporte dos alunos e servidores, portanto, os recursos têm sido muito bem empregados”, afirmou Amoedo.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias