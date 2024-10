Irã lança ataque com mais de 100 mísseis balísticos contra Israel

O Exército de Israel informou nesta terça-feira (1°) que diversos mísseis foram lançados do Irã contra o território israelense. Imagens de Tel Aviv mostraram inúmeros projéteis cruzando o céu e alguns deles sendo abatidos pelo Domo de Ferro, o poderoso sistema antimísseis de Israel.

Segundo a imprensa israelense, mais de cem mísseis balísticos foram lançados pelo Irã. Enquanto isso, alarmes soaram por todo o país como alerta para que a população se abrigasse. Repórteres da televisão estatal do país chegaram a deitar-se no chão durante as transmissões ao vivo.

O Irã já havia prometido retaliar Israel após os ataques que mataram os principais líderes de seus aliados do grupo terrorista Hezbollah no Líbano. Entretanto, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, deixou claro na última sexta-feira (27), ao discursar na Assembleia Geral da ONU, que seu país responderia a um ataque de Teerã caso fosse atacado.

– Tenho uma mensagem para os tiranos de Teerã: se vocês nos atacarem, nós os atacaremos. Não há lugar no Irã que o longo braço de Israel não possa alcançar, e isso vale para todo o Oriente Médio – disse.

