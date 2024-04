Israel prepara resposta ao ataque do Irã, diz chefe do Exército

Nesta segunda-feira (15), o chefe do Estado-Maior do Exército de Israel, Herzi Halevi, afirmou nesta segunda-feira que haverá uma “resposta” israelense ao ataque do Irã com drones e mísseis da noite de sábado, mas não divulgou detalhes.

O jornal israelense “Haaretz”, que cita fontes familiarizadas com as discussões, noticiou que o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, está inclinado a atacar militarmente o Irã, mas que a pressão internacional para evitar uma escalada na região terá um grande peso sobre a decisão.

A fala foi dada em um discurso gravado em inglês, onde Halevi agradeceu aos Estados Unidos, Reino Unido, França e outros países pela cooperação na defesa contra os ataques iranianos.

Em seguida, ele acrescentou que “o Irã enfrentará as consequências das suas ações” e que Israel “escolherá a forma como responderemos em conformidade”

*Com informações EFE e Haaretz

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/EPA/ATEF SAFADI