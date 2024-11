Pinduca faz o show de encerramento da festividade de São João Paulo II, no bairro do Souza

Com missa presidida pelo Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, logo mais, às 18h, se encerra a programação litúrgica da festividade alusiva ao Dia de São João Paulo II, paróquia do bairro do Souza, localizada na Avenida João Paulo II, em frente ao Parque Estadual do Utinga. A festividade em honra ao padroeiro começou no sábado, 26.

Antes da festividade na paróquia, que tem como pároco o Padre Paulo Vitor, houve uma semana de programação nas comunidades, preparando a todos para as celebrações do Dia de São João Paulo II, “um momento forte de se viver a igreja na dimensão dos ensinamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo”. Depois, começaram as programações litúrgica e cultural com o arraial no largo da paróquia, para onde compareceram milhares de fiéis devotos.

No largo de São João Paulo II, estão sendo comercializadas comidas e bebidas típicas, artigos religiosos, sorteio de brindes por meio de bingos todas as noites, além da presença de um parque de diversão para atender as crianças.

No palco do arraial se apresentaram diversas bandas católicas, além de artistas e bandas famosas como a Sayonara Show Band, Alessandro Sanfoneiro, Nilson Chaves entre outros.

Para fechar a programação com chave de ouro, depois da missa da noite deste domingo, 03, haverá um super show com o cantor Pinduca, o Rei do Carimbó. Também nesta noite ocorrerão os sorteios do show de prêmios, o principal deles, um moto pop zero quilômetro, oferta de um dos patrocinadores da Festividade de São João Paulo II.

Segundo o Padre Paulo Vitor, diversos padres convidados fizeram as pregações durante a semana. A última pregação é a de Dom Alberto Taveira Corrêa, nesta noite. As verbas arrecadadas durante a festividade serão revertida em favor das obras sociais da paróquia.

Imagens: Nazaré Sarmento/Ronbar