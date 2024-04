Jair Bolsonaro e Elon Musk fazem entrevista conjunta neste sábado

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o dono da rede social X, Elon Musk, participam neste sábado (13) de uma entrevista conjunta. A transmissão está prevista para ocorrer às 21h30, e foi marcada após o bilionário se posicionar reiteradas vezes em favor da liberdade de expressão no Brasil.

Na última quarta-feira (10), Musk também participou de transmissão de voz ao vivo com parlamentares e comunicadores brasileiros, incluindo o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e o senador Eduardo Girão (Novo-CE). Na ocasião, Musk afirmou que, no Brasil, há o mais “extremo” “abuso do Poder Judiciário” que já viu no mundo.

– O povo do Brasil deve saber que existe um abuso do Poder Judiciário em um grau extremo que não vimos em nenhum país da Terra. Nunca vi nada dessa magnitude. Então, é uma loucura. Os representantes eleitos do povo brasileiro que deveriam estar no comando. O Judiciário está lá para executar a lei, mas não para fazer a lei. Mas eles estão fazendo a lei. Eu acho que isso é um ultraje – assinalou.

Por fim, Elon afirmou considerar que, no Brasil, a autoridade judicial está se transformando em autoridade executiva e que a “lei está violando a lei”.

Além de Musk, Nikolas e Girão, estavam presentes na live o deputado-federal Luiz Philippe de Orléans e Bragança (PL-SP), o jornalista Allan dos Santos, do site Terça Livre, a analista política Ana Paula Henkel e outros.

Fonte: Pleno News/ Foto: Divulgação