Jesus perde o controle em jogo do Al-Hilal e precisa ser contido; veja

Em uma partida eletrizante, o Al-Hilal venceu o Al-Ahli no Campeonato Saudita com uma virada por 2 a 1. Treinador dos vencedores, Jorge Jesus foi um dos protagonistas do confronto e chamou atenção por suas reações na beira do campo.

Após ser confirmado o gol de Mitrovic, que empatou a partida, o treinador tentou partir para cima do banco de reservas adversário, mas foi contido por alguns membros da sua comissão técnica. O brasileiro Malcom também apareceu e fez sinal para o treinador ter calma. Assista o vídeo:

Jorge Jesus queria pegar alguém na porrada.



pic.twitter.com/9o7bkRT9lS — Central do Arabão (@centraldoarabao) May 6, 2024 Esse não foi o único momento em que o treinador perdeu a cabeça. Em outra ocasião, Jorge Jesus ameaçou entrar no campo para dar uma bronca no seu próprio jogador. Confira:



https://twitter.com/centraldoarabao/status/1787569220672233530

No entanto, após o apito final, já com a vitória garantida, o português se acalmou e foi visto sorrindo com os seus jogadores. Jorge Jesus até carregou Malcom, responsável pelo gol da virada, nas costas. Veja a gravação:

Jorge Jesus Al Ahli galibiyeti sonrası Malcom'u sırtında taşıdı. pic.twitter.com/usyrwfXVn9 — FutbolArena (@futbolarena) May 6, 2024 Fonte: IG/Foto: Reprodução