Jornalista Claudio Tognolli morre aos 60 anos em São Paulo

O jornalista Claudio Tognolli morreu na manhã deste domingo (3), aos 60 anos. Ele estava hospitalizado após complicações de um transplante cardíaco, mas a causa oficial da morte ainda não foi divulgada.

Tognolli também era escritor e músico, com passagens por veículos, como os jornais Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, Jornal da Tarde, e a revista Veja.

Ele também foi atuou como comentarista do Morning Show, da rádio Jovem Pan, por vários anos. Já como músico, Tognolli fez parte da banda RPM, liderada por Paulo Ricardo, em seu início.

– Eu já tocava guitarra, estudava muito, todos os dias. O Paulo me chamou para tocar com ele e montamos uma banda chamada Pif Paf. Nesse evento tocavam também As Mercenárias, o João Gordo. Começamos a chamar atenção – contou certa vez em uma entrevista.

O jornalista venceu os prêmios Esso e Jabuti, além de ter sido um dos fundadores da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji).

O local do velório ainda não foi definido pela família.

