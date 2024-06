PDT lança candidatura de Neto Marques à Prefeitura de Bujaru

O final de semana que se passou não foi só de festas juninas e celebração do folclore. Serviu também para o lançamento de diversas pré-candidaturas às prefeituras do Estado do Pará. Foi o caso de Bujaru, onde o PDT lançou a pré-candidatura do vereador Neto Marques, que tem um projeto de reconstrução e valorização do município do Vale do Acará, no nordeste paraense. O lançamento oficial foi feito com apoio do deputado Iran Lima, líder do governo na Assembleia Legislativa; do presidente estadual do PDT e secretário de Estado de Agricultura, Giovanne Queiroz e há um diálogo para o possível apoio do senador Beto Faro, do PT. O dr João Ramos, na ocasião do pré-lançamento, representou o partido.

A festa de lançamento de Neto Marques se realizou na sede dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Bujaru, na Avenida Barão do Rio Branco, centro de Bujaru. O evento político, que contou com a presença de apoiadores de vários pontos do município e até autoridades estaduais aconteceu no sábado, 9, começando por volta das 9h.

Além do senador Beto Faro, também o deputado federal Giovanne Queiroz, presidente estadual do PDT, está apostando na jovialidade e performance de Neto Marques para o próximo embate político de outubro deste ano. “Uma jovem liderança que tem tudo para inovar nossa querida Bujaru”, disse o parlamentar.

“Aproveito para parabenizar o vereador Neto Marques pela coragem de se lançar à corrida para a Prefeitura de Bujaru. Precisamos fazer uma grande frente de oposição. Continue firme, cotinue trabalhando pelo nosso município. Continuaremos conversando, dialogando para levar este projeto em frente”, disse o senador Beto Faro.

Imagem: Divulgação