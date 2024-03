Vítima de estupro coletivo na Índia desabafa: “Achei que íamos morrer”

Vítima de um estupro coletivo enquanto viajava na Índia, a influenciadora brasileira Fernanda Santos mostrou parte dos ferimentos que sofreu e desabafou sobre o caso. O conteúdo foi divulgado em vídeo no perfil de viagens que ela possui junto com o marido, Vicente Barbera.

Na gravação, ela explica que percorre diferentes países de motocicleta com o esposo. O casal estava se direcionando ao Nepal, mas decidiu acampar no distrito de Dumka, na Índia, antes de seguir viagem.

De acordo com o relato de Fernanda e Vicente, eles foram atacados por sete homens, que os agrediram e posteriormente estupraram a viajante.

– Algo aconteceu com a gente que não desejo a ninguém. Sete homens me estupraram, eles nos bateram e nos roubaram, apesar de não levarem muitas coisas porque o que eles queriam era me estuprar. Estamos no hospital com a polícia. Meu rosto está assim, mas não é o que mais me dói. Achei que íamos morrer. Graças a Deus estamos vivos – declarou Fernanda.

– Eles me bateram com o capacete várias vezes e com uma pedra na cabeça. Graças a Deus ela estava vestindo a jaqueta [de motociclista] e isso amorteceu um pouco dos golpes – completou Vicente.

Até o momento, três suspeitos foram presos, conforme informações da embaixada do Brasil em Nova Déli. A entidade afirma ainda que “seguirá à disposição para prestar toda a assistência cabível e acompanhar todos os desdobramentos do caso, em estreita coordenação com as autoridades espanholas e indianas”.