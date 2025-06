Kate Middleton vai a primeiro aniversário real após remissão do câncer

Princesa de Gales apareceu sorridente ao lado dos filhos durante o tradicional Trooping the Colour, em Londres

A Princesa de Gales, Kate Middleton, 43, participou neste sábado (14), do Trooping the Colour, cerimônia que celebra o aniversário oficial do rei Charles. É a primeira vez que ela aparece publicamente desde que entrou em remissão do câncer. O aniversário real do monarca britânico é 14 de novembro, mas seu aniversário oficial é comemorado anualmente com a cerimônia.

Em sua primeira aparição pública no evento desde o diagnóstico, a princesa de Gales surgiu sorridente em uma carruagem real acompanhada do marido, o Príncipe William, e dos três filhos, George, 11, Charlotte, 10, e Louis, 7.

Durante o percurso até o Palácio de Buckingham, Kate foi flagrada conversando e dando risada com as crianças. Para a ocasião, ela e Charlotte usaram looks coordenados em tom de água-marinha. A família se juntou posteriormente ao príncipe William, ao rei Charles III e à rainha Camilla para a tradicional foto na sacada do palácio.

Kate revelou estar em tratamento contra um câncer em março de 2024, dois meses após passar por uma cirurgia abdominal. No ano passado, mesmo em meio à batalha contra a doença, a princesa fez questão de cumprir suas funções públicas na data comemorativa.

• X/KensingtonRoyal