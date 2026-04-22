Festival “Canta Monte Horebe” realiza a 4ª edição neste final de semana no Acará

O evento é promovido pela Assembleia de Deus local, sob a presidência do pastor José Amaral, e este ano traz como tema “O Cântico Que Move o Céu”. A programação inclui um grande culto de abertura, vários cantores, bandas de percussão, eletrônicas e orquestras.

De acordo com o coordenador do evento, pastor Geisel Amaral, “Será um final de semana cheio de música, adoração e comunhão, onde também teremos vendas de comidas típicas, premiações e muito mais atrações”, anuncia.

O objetivo do evento é celebrar a fé através do louvor e a expectativa é de um público de aproximadamente 3.000 pessoas. O saxofonista Joesley Espíndola e o cantor Sávio Nascimento, do município de Castanhal, também marcarão presença no festival, que tem como objetivo promover a musicalidade naquela região. “Em todas as edições, nós revelamos novos talentos, não só na parte instrumental, como também na parte vocal. E com isso, a cada ano as expectativas têm crescido com a presença de várias pessoas que vem de diversas regiões do estado, cuja participação ocorre de forma gratuita”, explica o coordenador.

O “Canta Monte Horebe” irá receber caravanas de vários municípios vizinhos, como Moju, Abaetetuba, Barcarena, Concórdia do Pará,Tomé-Açu e Belém e região metropolitana.

Fonte e imagens: Ascom da Assembleia de Deus