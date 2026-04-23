Vídeo: Herói em Boston; Brasileiro abre mão de recorde pessoal para socorrer corredor em colapso

Uma história de superação e espírito esportivo ganhou o mundo após a realização da tradicional Maratona de Boston, na última segunda-feira (20). O brasileiro Robson Gonçalves de Oliveira, natural de São Bernardo do Campo (SP), deu uma verdadeira lição de humanidade ao abrir mão de seu recorde pessoal para socorrer um colega de prova que colapsou fisicamente a poucos metros da linha de chegada.

O Gesto: Solidariedade Acima do Cronômetro

A poucos metros de concluir os 42 quilômetros da prova, Robson percebeu que outro corredor não aguentaria completar o percurso sozinho. Sem hesitar, ele interrompeu seu ritmo — e a chance de bater sua melhor marca histórica — para prestar socorro.

Segundo seu irmão, Kelvin de Oliveira, a generosidade é parte da natureza de Robson:

“Meu irmão é um dos caras mais generosos que já conheci. Ele não pensou duas vezes, não pensou sobre quebrar seu recorde pessoal… Já havia feito isso em duas outras provas.”

A Vida de Atleta “CLT”

Por trás do alto desempenho em maratonas internacionais, Robson vive uma realidade comum a milhões de brasileiros. Funcionário de uma metalúrgica, ele precisa equilibrar a rotina exaustiva da fábrica com o papel de pai de família e o treinamento de elite.

Três Turnos: Para conciliar tudo, ele trabalha em um esquema de revezamento (manhã, tarde e noite).

Para conciliar tudo, ele trabalha em um esquema de revezamento (manhã, tarde e noite). Treinos de Madrugada: Nas semanas em que está no turno da manhã, os treinos começam às 4h, antes mesmo do sol nascer, garantindo que ele consiga cuidar dos filhos e cumprir a carga horária na fábrica.

De São Bernardo para o Mundo

Robson está no atletismo há 10 anos. Sua jornada nas maratonas começou em 2019, progredindo das provas de 21 km até os desafiadores 42 km de competições mundiais como a de Boston.