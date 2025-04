Leilão Virtual da Segbel: Última Chance para Arrematar Bens na Próxima Semana

No último dia 26 de março a Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) deu início a primeira etapa do leilão virtual de automóveis e motocicletas classificados como conservados ou sucatas, fabricados entre os anos de 1993 e 2023.

Na próxima semana, sexta-feira (11), acontece a segunda etapa com a oferta de 325 veículos restantes, através do site Daniel Garcia Leilões. Interessados em participar devem se cadastrar até o dia 10 de abril.

Os veículos prontos para o leilão estão há mais de 60 dias no parque de retenção da Segbel. Já que não foram reclamados por seus proprietários dentro do prazo estipulado, poderão ser vendidos conforme as disposições da Lei Federal 14.133/21, do Art. 328 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e da Lei Federal 13.160/15, que regula a retenção, remoção e leilão de veículos no Brasil.

Antes das datas dos leilões, os participantes terão a oportunidade de visitar o parque de retenção da Segbel para inspecionar os veículos. As visitas poderão ser feitas nos seguintes dias:

9 e 10 de abril: para os veículos da segunda etapa (leilão de 11 de abril)

O edital completo está disponível no site da Segbel e também nos sites das empresas organizadoras do leilão.

Especificações do Leilão

Dia 11 de abril: 325 veículos – 52 carros (22 conservados e 30 sucatas) e 273 motocicletas (159 conservadas e 114 sucatas)

Endereço do parque de retenção: Passagem Três de Outubro, 307, Sacramenta.

Horário de atendimento: das 9h às 14h.

Foto: Ascom/SEGBEL