Caravana dos povos indígenas Rumo a COP 30 estará em são Félix do Xingú nesta semana

Segunda etapa da ação criada pela (Sepi) Secretaria de Estado dos Povos Indígenas, ocorre entre os dias 03 e 04 de abril, em São Félix do Xingu, Sudoeste do Estado, mesma data que também celebra o aniversário de criação da (Sepi), a primeira etapa da caravana, aconteceu nos dias (16) e (17) de março na Aldeia Pykatoti, no distrito de Castelo dos Sonhos, município de Altamira, sudoeste do Pará.

A iniciativa viabiliza a preparação de lideranças indígenas entre jovens e adultos através de, informações, debate e mobilização para a chegada da COP 30 que acontece em Belém (pa) este ano. Durante a programação da caravana acontecem dinâmicas de discussão, informações e oficinas preparatórias de produção audiovisual tornando os jovens indígenas aptos a contar sua própria história e preparar suas divulgações que expressam seus próprios pontos de vista.

Esta ação da (Sepi), torna possível a participação preparada de indígenas na conferência das nações unidas sobre mudanças climáticas de 2025, visto que os mesmos habitam e tem muito conhecimento da floresta, é imprescindível que estejam no centro das discussões na COP 30, e que nela discorram suas demandas, dessa forma, marcando sua participação, sendo ouvidos.

Segundo a secretária indígena do estado do Pará Puyr Tembé, nos últimos anos houve mudanças significativas, que trouxe conquistas de uma luta histórica para os indígenas, fazendo com que sua voz seja ouvida dentro da sociedade, o que abre portas para o protagonismo desses povos.

Depois de são Félix do Xingu, os próximos destinos da caravana são, Oriximiná, Santarém, Jacareacanga, Tucuruí, Altamira e Paragominas.

Por: Thays Garcia

Imagem: divulgação (Sepi)