Lenda do futebol faz oferta para comprar clube hexacampeão que faliu

Oliver Kahn quer se tornar dono de um clube tradicional do futebol francês e europeu

Igor Varejanoda Itatiaia

O goleiro Oliver Kahn, um dos maiores da história da Alemanha, está interessado em ser o dono do Bordeaux, clube da França. O vice-campeão do mundo em 2002, revelou ao jornal ‘Bild’, que fez uma oferta oficial de 30 milhões de euros (quase R$ 200 milhões na cotação atual) para comprar a equipe. Entre outros brasileiros, os Girondinos tiveram Wendel, volante formado na base do Cruzeiro, que foi campeão da primeira divisão em 2009.

Em crise financeira e na quarta divisão do futebol francês, a equipe é hexacampeã da elite francesa, mas neste momento disputa a quarta divisão. Por conta disso, o ídolo do Bayern de Munique quer retornar os bons momentos para o clube.

“O objetivo é garantir que este clube retorne à Ligue 1 nos próximos anos e podemos fazer isso, mas depende do acordo que encontrarmos”, disse o ex-goleiro em entrevista.

Ao relembrar do tamanho da equipe que quer comprar, Kahn citou a época em que o Bordeaux disputava os campeonatos europeus. Inclusive, contra o gigante bávaro defendido pelo goleiro.

“Quanto ao Bordeaux, é uma cidade empolgante, um clube empolgante, que conhecemos desde a minha época, quando vencemos o meu primeiro título – disse Kahn, ao citar a o título da UEFA do Bayern sobre o Bordeaux, em 1996.

O Bordeaux declarou falência em 25 de julho do ano passado, quando dispensou todos os jogadores profissionais. A equipe estava na disputa da Segunda Divisão Francesa e, mesmo na 12ª posição ao fim da temporada, foi rebaixado à “Série C” por problemas financeiros e administrativos. Na sequência, caiu mais uma divisão por questões jurídicas.

Neste momento, a equipe está na terceira colocação do Grupo B, com 39 pontos conquistados em 24 jogos. O Bordeaux conta com um velho conhecido dos amantes do futebol europeu. Trata-se de Andy Carrol, jogador que custou mais de € 35 milhões de libras para o Liverpool em 2011.

O clube foi fundado em 1º de outubro de 1881, atuava no Estádio Matmut Atlantique e tem o polvo como mascote. O clube venceu a elite em 1950, 1984, 1985 1987, 1999 e 2009 (com Wendel).

Títulos do Bordeaux

Campeonato Francês: 6 (1949–50, 1983–84, 1984–85, 1986–87, 1998–99 e 2008–09)

Copa da França: 4 (1940–41, 1985–86, 1986–87 e 2012–13)

Supercopa da França: 3 (1986, 2008 e 2009)

Copa da Liga Francesa: 3 (2001–02, 2006–07 e 2008–09)

Copa Intertoto da Uefa: 1 (1995)

Segunda Divisão do Campeonato Francês: 1 (1991-92)

Foto: Redes Sociais