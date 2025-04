Barcelona conquista vitória magra e dispara na liderança de Laliga

Equipe comandada pelo artilheiro Lewandowski levou a melhor sobre o Leganés

Da CNN

O Barcelona conquistou uma vitória apertada por 1 a 0 contra o Leganés, no Estádio Municipal de Butarque, na tarde deste sábado (12), pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol.

O único gol da partida foi marcado contra pelo zagueiro Jorge Sáenz, do Leganés, no início do segundo tempo.

O jogo foi marcado por um primeiro tempo equilibrado, com poucas chances claras de gol para ambas as equipes. O Barcelona dominou a posse de bola, mas encontrou dificuldades para furar a defesa bem postada do Leganés.

A melhor oportunidade da primeira etapa foi do time da casa, com Dani Raba acertando um chute que passou perto do gol de Szczesny aos 43 minutos.

As estatísticas da partida refletem o domínio do Barcelona, que finalizou 11 vezes contra apenas 4 do Leganés. A posse de bola também foi amplamente favorável aos catalães, que controlaram 60,9% das ações.

No entanto, o time visitante teve dificuldades para transformar esse domínio em chances claras de gol, com apenas 3 finalizações no alvo.

Com a vitória, o Barcelona chegou aos 70 pontos e ampliou sua vantagem na liderança de LaLiga para 7 pontos sobre o Real Madrid. Já o Leganés permanece na 19ª colocação, com 28 pontos, dentro da zona de rebaixamento.

Foto: Barcelona