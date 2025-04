Alunos da rede estadual vivenciam aula de educação ambiental no Parque do Utinga

A visita teve como foco principal a educação ambiental e o fortalecimento do vínculo entre a comunidade escolar e as Unidades de Conservação (UCs)

Alunos do 5º ano da Escola Estadual Amazonas de Figueiredo, localizada no bairro de Batista Campos, em Belém, participaram de uma visita educativa ao Parque Estadual do Utinga “Camillo Vianna”. A atividade, promovida por meio da Usina da Paz Jurunas/Condor, proporcionou aos estudantes uma imersão na natureza e no conhecimento sobre a importância da conservação ambiental. A visita teve como foco principal a educação ambiental e o fortalecimento do vínculo entre a comunidade escolar e as Unidades de Conservação (UCs) geridas pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio).

Acompanhados pela professora Glaucea Mariana Conceição da Silva e pela vice-diretora Flávia Sarmento de Oliveira Damasceno, os estudantes foram recebidos por técnicos do Ideflor-Bio e iniciaram a programação com uma apresentação sobre a missão do Parque e sua relevância como UC. O Parque é uma das áreas protegidas mais importantes da capital paraense, atuando na preservação de recursos hídricos, fauna, flora e na promoção da educação ambiental.

Em seguida, o grupo realizou a Trilha do Patauá, conduzida pelo estagiário e condutor de trilhas Jefferson Azevedo. Durante o percurso, os alunos puderam observar de perto a diversidade da flora amazônica, aprender sobre as espécies nativas e conhecer alguns dos animais que habitam o Parque. A experiência prática despertou o interesse dos estudantes para os temas relacionados à ecologia e à preservação ambiental.

O passeio teve continuidade no Mirante Bolonha, onde os alunos contemplaram a paisagem do lago Bolonha, um dos principais mananciais que abastecem a cidade de Belém. O local, além de oferecer uma vista privilegiada da natureza, também permite que os visitantes reflitam sobre a importância da conservação dos recursos naturais. A atividade reforçou o papel do Parque como espaço de lazer, aprendizado e contato com a biodiversidade urbana.

Conscientização – Para a técnica em gestão ambiental do Ideflor-Bio, Sineide Vasconcelos, ações como essa reforçam o papel social das UCs. “É fundamental que as crianças tenham a oportunidade de vivenciar a natureza de forma educativa. Elas são multiplicadoras do conhecimento ambiental e podem influenciar mudanças positivas em suas famílias e comunidades”, destacou.

O gerente da Região Administrativa de Belém do Ideflor-Bio, Júlio Meyer, também enfatizou a importância das visitas escolares ao Parque. “Receber estudantes no Parque do Utinga é uma oportunidade de formar cidadãos mais conscientes e comprometidos com o meio ambiente. A educação ambiental é uma das principais ferramentas para a construção de um futuro sustentável”, afirmou.

Serviço – Localizado na Avenida João Paulo II, no bairro do Curió-Utinga, o Parque Estadual do Utinga funciona de quarta-feira a segunda-feira, das 6h às 17h, e permanece fechado às terças para manutenção. O espaço recebe visitantes de todas as idades e também realiza agendamentos para visitas escolares e universitárias, que podem ser solicitadas pelo e-mail grb.dgmuc@gmail.com.