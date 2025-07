lha do Marajó inicia temporada com festa gratuita de abertura do verão em Vila União

A zona rural da Ilha do Marajó receberá, na sexta-feira, 4 de julho, a Abertura do Verão no Bar do Thiaguinho, na comunidade Vila União, às margens da PA‑154. A entrada será gratuita, com cerveja em promoção durante toda a festa.

A programação contará com DJs Kid, Ildo Super e Gabriel, bingo e som de alta potência, com cobertura da Prime 4K, prometendo agito até altas horas.

O evento chega no início da temporada seca (julho a dezembro), quando o Marajó é mais acessível e convida à exploração de suas praias de água doce, campos alagados e manguezais . É o período em que o turismo comunitário ganha força na ilha, valorizando as comunidades ao permitir atividades como visitas a ateliês, fazendas de búfalos e praias menos conhecidas.

Com cerca de 49 mil km², a ilha é a maior ilha fluviomarinha do mundo e ganha vida cultural no verão, com festivais, tradições e artes cerâmicas, como a cerâmica marajoara e a dança lundu, herança dos povos indígenas, africanos e portugueses . A partir deste evento, moradores e visitantes poderão vivenciar a autenticidade da cultura local e ao mesmo tempo fomentar iniciativas de turismo comunitário, gerando renda e desenvolvimento.

A região entre Soure, Salvaterra e Vila União se consolida como rota alternativa a destinos mais conhecidos. Nesse cenário, iniciativas como a do Bar do Thiaguinho reforçam o potencial da ilha como destino ativo promovendo cultura, natureza e economia local.

O evento é organizado por Léo da Nike, Alexandre Santos, Cemirames Fernandes e Thiago Garcia todos da própria comunidade que juntam esforços para fortalecer o turismo rural com alegria e espontaneidade.

O que: Abertura do Verão

Festa gratuita com promoções de cerveja, DJs Kid, Ildo Super e Gabriel, bingo e som Prime 4K

Quando: Sexta-feira, 4 de julho

Onde: Bar do Thiaguinho, comunidade Vila União, Ilha do Marajó (PA‑154, zona rural)

Organização: Léo da Nike, Alexandre, Cemirames e Thiaguinho (moradores locais)

Informações e Redes Sociais: @bar-do-thiaguinho

Por: Thays Garcia/ A Província do Pará

Imagem: Divulgação