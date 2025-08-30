Luis Fernando Verissimo: lembramos sua vida e recomendamos 12 obras imperdíveis do mestre da crônica

Luis Fernando Verissimo, um dos maiores nomes da literatura brasileira, faleceu aos 88 anos, deixando um legado que atravessa gerações. Com seu olhar afiado, humor refinado e capacidade única de observar o cotidiano, Verissimo transformou situações simples em histórias memoráveis, conquistando leitores de todas as idades.

Ao longo de sua carreira, ele se destacou por crônicas, contos, romances e textos de humor, sempre com uma linguagem acessível e divertida. Para celebrar sua trajetória, reunimos algumas das obras mais marcantes de Verissimo, perfeitas para quem deseja conhecer ou revisitar o universo literário do escritor.

Comédias da Vida Privada

Uma coletânea de crônicas que revela, com humor e perspicácia, as situações cotidianas das relações familiares, amorosas e sociais. Cada crônica é curta, mas cheia de observações inteligentes sobre a vida. Uma leitura leve e divertida para qualquer momento.

O Analista de Bagé

Neste livro, Verissimo cria uma sátira que mistura faroeste e psicologia, apresentando o personagem Analista de Bagé, que transforma sessões de psicanálise em situações hilárias. Uma obra que mostra o talento do autor para unir crítica social e humor.

A Mesa Voadora

Um livro de contos que mistura imaginação, ironia e uma escrita envolvente. As histórias surpreendem e fazem o leitor refletir, sempre com aquele toque de leveza típico de Verissimo.

O Clube dos Anjos

Um romance que combina mistério e gastronomia, explorando os desejos e ambições humanas de forma instigante. A narrativa prende o leitor do começo ao fim, mostrando a versatilidade do autor.

O Mundo é um Moinho

Coletânea de crônicas que passeia por temas diversos do cotidiano, com observações perspicazes e bem-humoradas. Um excelente ponto de partida para quem quer conhecer o estilo inconfundível de Verissimo.

Ed Mort e Outros Contos

Histórias que exploram personagens urbanos e situações inusitadas, sempre com aquele humor característico. Verissimo consegue transformar pequenas situações em grandes reflexões sobre a vida e as relações humanas.

O Melhor do Clube dos Anjos e Outras Aventuras

Mais contos e histórias que mostram a capacidade de Verissimo de criar tramas envolventes e personagens memoráveis. Ideal para leitores que gostam de literatura inteligente e divertida.

Outras obras recomendadas

Além das citadas, obras como Borges e os Orangotangos Eternos, Comédias da Vida Privada Volume 2, O Senhor Embaixador, As Mentiras que os Homens Contam, e Gula também são leitura obrigatória para quem quer mergulhar na obra completa do autor.

Se você ainda não leu nada de Luis Fernando Verissimo, Comédias da Vida Privada é uma excelente porta de entrada para seu universo literário. Para quem busca narrativas mais densas e reflexivas, A Costa dos Murmúrios oferece uma experiência mais profunda, com combinações de ficção e história

O legado de Verissimo

Luis Fernando Verissimo não era apenas um escritor; ele era um cronista da vida brasileira. Suas obras continuam a provocar risos, reflexões e emoção. Mesmo após sua partida, seu legado permanece vivo em cada página, inspirando novos leitores e escritores.

Por: Thays Garcia/ A Província do Pará

Imagem: Reprodução instagram